عاجل - أول تعليق من فالفيردي عقب خسارة برشلونة أمام غرناطة

وأكمل مدرب البارسا: "تسديدة واحدة طوال المُباراة ؟ أعتقد هذا ما يحدث خارج ملعبنا".





وزاد بقوله: "الان نحن في الموسم ويجب علينا ان نكون في اعلى مستواياتنا ، يجب ان نكون في احسن حال لترجمة الفرص للاهداف".





وحول خسارة الليجا ؟ قال فالفيردي: "لقد بدأنا بداية جيدة هذا الموسم لكن امامنا عدد كبير من المُباريات .. يجب علينا ان نتحسن ".

وأتم بقوله: "لم أكن أعلم أننا اكثر فريق تلقي للأهداف في الدوري إنه أمر مقلق بالفعل".

وخسر برشلونة مساء اليوم أمام غرناطة بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".