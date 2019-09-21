وائل غنيم: "الإخوان نصابين واستغلوا ثورة يناير لتحقيق مصالحهم" (فيديو)



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "وائل غنيم بدأ يتكلم إزاي الإخوان ركبوه وركبوا ثورة 25 يناير، ودلوقتي عايزين يركبوا محمد علي"، منوها بأن المصريين يجب أن يفكروا "أكل عيشهم فين"، ويبحثوا عن مصلحتهم.



ولفت "أديب"، إلى أنه هو أول من كشف أن والدة حازم إسماعيل والدته أمريكية، وهذا ما جعله يخرج من السباق الانتخابي، كاشفا أن وائل غنيم اتصل به حينها وأخبره: "إحنا وراك لو أي حاجة إحنا معاك"، معقبا: "وائل غنيم أيقونة الثورة هذه الأيام في حالة صفاء مع النفس".



وأضاف "أديب": "أنا مش فاهم أنتم عايزين إيه، هو أنتم بتنسوا، وكل مرة هنحاسب على المشاريب"، متابعا: "وائل غنيم فجأة لقى القرضاوي بيصلي بالناس، وقالوله ميرسي يا وائل، زي ما هيقولوا ميرسي يا محمد، في حد عايز يجيب البلد الأرض".

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لوائل غنيم يكشف فيه كواليس عن ثورة 25 يناير، وكيف استغلها الإخوان لتحقيق مصالحهم، ويصف فيه الإخوان بـ"النصابين".