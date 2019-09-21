إدوارد يوجه رسالة لـ فتحي عبد الوهاب وياسر جلال
السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:28 م
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هبة أحمد
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نشر الفنان إدوارد، صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهر في الصورة وهو برفقة الفنان ياسر جلال والفنان فتحى عبد الوهاب، وعلق قائلا عليها : الصحبة الحلوة ".
مشاركة إدوارد فى حواديت الشانزلزيه
يذكر أن إدوارد يستعد حاليا لمسلسل حواديت الشانزلزية ، المسلسل بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، أمانى كمال،هاجر الشرنوبي، مى سليم، فريدة سيف النصر، تأيف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل،إنتاج سينرجى، والمسلسل ينتمى إلى الدراما المطولة ذات ال 45 حلقة، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات لإظهار جمال مصر فى هذه الفترة، و يرصد الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل شيق، ومن المقرر عرضه فى الفترة القادمة.
ويقدم حاليا برنامج القاهرة اليوم، الذى يتناول قضايا المجتمع.
مشاركة إدوارد فى رمضان
يشار أن إدوارد خاض الماراثون الرمضانى الماضى بثلاثة مسلسلات هما "ولد الغلابة"، ومسلسل" حكايتى" ومسلسل "علامة استفهام"، قد حقق من خلالهما نجاحا جماهيريا كبيرا، ومسلسل "ولد الغلابة"بطولة أحمد السقا، هبة مجدى، انجى المقدم، صفاء الطوخي، مجدى بدر،مى عمر،هادى الجيار ، والمسلسل تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.
ومسلسل حكايتى بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، جمال سليمان، أحمد صلاح حسنى، احمد بدير.، تأليف محمد عبد المعطى ، إخراج احمد سمير فرج.
تكريم ادوارد من مهرجان همسة للإبداع
يشار أن إدوارد قد تم تكريمه مؤخرا من قبل مهرجان همسه للإبداع وذلك عن دور صديق فى مسلسل "ولد الغلابة".
مشاركة فتحى عبد الوهاب فى لص بغداد
يشار أن فتحى يشارك حاليا فى فيلم "لص بغداد"، وهو بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، أمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم كان من المقرر طرحه فى عيد الأضحى الماضى، وسيتم طرحه خلال الايام القادمة.
مشاركة فتحى وياسر فى رمضان
يشار أن فتحى عبد الوهاب وياسر جلال تعاونا معا فى مسلسل "لمس أكتاف" الذى تم عرضه فى الموسم الرمضاني الماضى وحققا من خلاله نجاحاً كبيرا، والمسلسل بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، فتحى عبد الوهاب، محمد عز، هاجر الشرنوبي، كرم مطاوع، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.
مشاركة إدوارد فى حواديت الشانزلزيه
يذكر أن إدوارد يستعد حاليا لمسلسل حواديت الشانزلزية ، المسلسل بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، أمانى كمال،هاجر الشرنوبي، مى سليم، فريدة سيف النصر، تأيف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل،إنتاج سينرجى، والمسلسل ينتمى إلى الدراما المطولة ذات ال 45 حلقة، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات لإظهار جمال مصر فى هذه الفترة، و يرصد الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل شيق، ومن المقرر عرضه فى الفترة القادمة.
ويقدم حاليا برنامج القاهرة اليوم، الذى يتناول قضايا المجتمع.
مشاركة إدوارد فى رمضان
يشار أن إدوارد خاض الماراثون الرمضانى الماضى بثلاثة مسلسلات هما "ولد الغلابة"، ومسلسل" حكايتى" ومسلسل "علامة استفهام"، قد حقق من خلالهما نجاحا جماهيريا كبيرا، ومسلسل "ولد الغلابة"بطولة أحمد السقا، هبة مجدى، انجى المقدم، صفاء الطوخي، مجدى بدر،مى عمر،هادى الجيار ، والمسلسل تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.
ومسلسل حكايتى بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، جمال سليمان، أحمد صلاح حسنى، احمد بدير.، تأليف محمد عبد المعطى ، إخراج احمد سمير فرج.
تكريم ادوارد من مهرجان همسة للإبداع
يشار أن إدوارد قد تم تكريمه مؤخرا من قبل مهرجان همسه للإبداع وذلك عن دور صديق فى مسلسل "ولد الغلابة".
مشاركة فتحى عبد الوهاب فى لص بغداد
يشار أن فتحى يشارك حاليا فى فيلم "لص بغداد"، وهو بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، أمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم كان من المقرر طرحه فى عيد الأضحى الماضى، وسيتم طرحه خلال الايام القادمة.
مشاركة فتحى وياسر فى رمضان
يشار أن فتحى عبد الوهاب وياسر جلال تعاونا معا فى مسلسل "لمس أكتاف" الذى تم عرضه فى الموسم الرمضاني الماضى وحققا من خلاله نجاحاً كبيرا، والمسلسل بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، فتحى عبد الوهاب، محمد عز، هاجر الشرنوبي، كرم مطاوع، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.
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