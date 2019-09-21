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تعليق مثير من فالفيردي بعد الهزيمة المُذلة أمام غرناطة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:15 م
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تعليق مثير من فالفيردي بعد الهزيمة المُذلة أمام غرناطة
فالفيردي
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عمر عبدالعزيز
 
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تعرض فريق برشلونة لخسارة مفاجأة أمام فريق غرناطة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل رامون هدف غرناطة الأول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، وعزز ألفارو فاديلو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 66 من المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب انتها المباراة: "المباراة لم تكن جيدة، أنا قلق خاصة أننا خارج ارضنا لا نحصل على نتائج جيدة".

وواصل: "أنا قلق حول عدم فوز الفريق خارج الكامب نو واشعر بالمسؤولية مما حدث، اليوم لم نستحق الفوز، فقد كان هناك نقص في الثلث الأخير سنحاول التحسن".

وأوضح مدرب الفريق الكتالوني : "يجب علينا ان ندرك مزايا الخصوم،  قدمنا مُباراة سيئة جداً، بكل تأكيد قدمنا مباراة سيئة جدا".


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