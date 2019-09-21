كرم جبر: "خمورجي وحشاش" يقودان ثورة الإخوان المزعومة (فيديو)

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كشف كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أبرز النماذج والخروقات التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية في دعوتها للفوضى يوم أمس الجمعة 20 سبتمبر، منوهًا إلى أن الجماعة الإرهابية قامت بنشر بيان لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على صفحتها الرئيسية تقول أنه بيان حديث، رغم أنه يرجع لعام 2013، لافًتا إلى أن البيان يقول أن الاعتداء على المتظاهرين السلميين لا يجوز شرعًا.



وقال "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت، إن هذا البيان ظهر في الوقت الذي كان يعتدي فيه الإخوان على المتظاهرين ويعذبوهم في الاتحادية، معلقًا: "حرب التزييف أسقطت قناة الجزيرة في العار أمس".



ونوه إلى أن القناة نشرت صورة مزيفة لسيدة مصرية تأكل من القمامة، ولكن بتحري أصل الصورة اكتشفوا أن هذه الواقعة في تركيا وليست مصر، معقبًا: "مركبين صور".



ولفت إلى أنه تم بث فيديوهات من الميادين للتأكيد على أن مصر لا يوجد بها مظاهرات أو ثورة، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة بثت حرب إعلامية سافرة على الدولة المصرية.



وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "قائد ثورة الإخوان المزعومة خمورجي وحشاش وهذه القناة لا يليق بها إلا كذلك"، منوهًا إلى أن جمهور الجزيرة لم يعد من المثقفين ولكنهم يبحثوا عن أطفال الشوارع والبلطجية والمدمنين والخطرين على للأمن.



وشدد على أن الإعلام المصري ليس ضعيًفا أو فاشلًا ولكن لا يفرض عليه الدخول في معركة، متابعا: "المواجهة بدأت من قنوات وسائل الإعلام لفضح زيف وشائعات جماعة الإخوان".



واستطرد قائلًا:" بعض دعاة الفوضى يتمنون الفوضى وأكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك مظاهرات كثيرة في المحافظات ولكن الشعب المصري كشفهم وتصدى لهم"، معلقًا: " هذه الجماعة الشريرة تكسب مجدها من الهدم وليس البناء.. في ناس كدة بتطول لما تقف على انقاض".

