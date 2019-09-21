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رقم سلبي جديد لبرشلونة مع فالفيردي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:22 م
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رقم سلبي جديد لبرشلونة مع فالفيردي
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أحمد عصام
 
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خسر فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي من فريق غرناطة بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل فالفيردي رقما سلبيا مع برشلونة خارج ملعب الكامب نو، حيث لم يحقق البارسا أي انتصار منذ شهر مايو الماضي خارج ملعبه في جميع البطولات.

وخسر البارسا من فريق سيلتا فيجو في نهاية الليجا الماضية بنتيجة هدفين نظيفين، وأيضا الهزيمة الكبيرة أمام فريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-0 على ملعب الانفيلد.

وتعادل برشلونة مع إيبار أيضا في الليجا الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وخسر لقب كأس ملك إسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد أمام فالنسيا.

وتعرض لهزيمة جديدة تحت قيادة فالفيردي بنتيجة هدف نظيف في بداية هذا الموسم في الجولة الأولى من الليجا، وتعادل مع أوساسونا في الجولة الثالثة بنتيجة 2-2, وتعادل مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا منذ أيام قليلة.

وجاءت الهزيمة الأخيرة أمام فريق غرناطة اليوم خارج ملعبه بنتيجة 2-0 أيضاً، وحصد البارسا 7 نقاط فقط من أصل 15 نقطة في 5 جولات في الدوري الاسباني لنسخة 2019/2020.


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