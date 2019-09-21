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مفاجأة.. خطأ إداري يحرم المقاصة من قيد أيمن حفني

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:14 م
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مفاجأة.. خطأ إداري يحرم المقاصة من قيد أيمن حفني
أيمن حفني
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محمود الشيخ
 
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وقع مسؤولي نادي المقاصة في خطأ إداري فادح؛ تسبب في عدم قيد أيمن حفني المنتقل الي صفوف الفريق هذا الموسم من نادي الزمالك.

 

وقام المقاصة بتسجيل قائمة الفريق بالكامل قبل مباراة كأس مصر مع الزمالك؛ وبعد اكتمال عدد قائمة الفريق حاولو استبدال حفني بلاعب آخر الا أن لوائح اتحاد الكرة حرمتهم من ذلك.

 

وتلقي حفني العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز قبل غلق القيد ثم أيضا من القسم الثاني للإعارة حتي شهر يناير الا أن اللاعب رفضها جميعا وتمسك بالتواجد داخل المقاصة حتي ولو لم يقيد حتي شهر يناير المقبل.


قائمة المقاصة لمواجهة أسوان:

ضمت قائمة المقاصة لمباراة أسوان كل من : أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو فى حراسة المرمى،  وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحى وأحمد محسن ومحمد دسوقى وحسني فتحي في خط الدفاع وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وخالد اوتشو وباولن فوافي فى الوسط ، وصلاح عاشور وصلاح أمين فى الهجوم .


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المزيد عن: المقاصة وحفني أيمن حفني أزمة أيمن حفني
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