عميد إعلام الأزهر يكشف سبب نكران وجود الأميرة الأندلسية ولاّدة بنت المستكفي في التاريخ (فيديو)

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قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، إن ولاّدة بنت المستكفي تعتبر شاعرة عربية واميرة أندلسية، وهي من بيت الخلافة الأموية، موضحًا أن والد هذه الأميرة كان الخليفة المستكفي الذي كان خليفة الأندلس لمدة عام ونصف.



وتابع خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يعرض على فضائية "TeN"، أن بعض الكتاب أنكروا وجود هذه الأميرة ووصفوها بأن شخصية أسطورية وغير واقعية، وهذا غير صحيح، خاصة أنها كانت ملهمة بن زايدون في الكثير من قصائده، وانكار وجود هذه الأمير، يعني نكران هذه القصائد التي تعتبر من أجمل وروائع الشعر العربي.



ولفت إلى أن السبب الرئيسي حول انكار وجودها من بعض الكتاب، هو خروجها عن القيم والاخلاق، لافتَا إلى ضرورة تحليل شخصية هذه الأميرة قبل العمل على محوها من التاريخ.



وأشار إلى أن جد ولادة، كان عبد الرحمن الناصر الذي حول الأندلس إلى أجمل بلاد في الدنيا، ورغم ذلك تم وصفه بسوء الخلق، لافتَا إلى أن "ولادة" تمت تربيتها تربية أرستقراطية عالية، وقام بعزلها عن التصرفات السيئة، وسمح لها بالتدريس والافتاء،.



وأشار إلى أن وزير الدفاع آنذاك، ولادة أصدر تصرفات غير منضبطة وأهان الكثير من العملاء، وفرض الكثير من الضرائب على الشعب، مما أدى لاجتماع مجلس كبار قرطبة وعزله، وقاموا بإخراج كل أموي ينتسب إلى الامويين، وقام والد ولادة بارتداء زي منقبة، وطلب من أبنته أن تخرج معه، إلا أنها رفضت وأصرت على البقاء في الأندلس حتى توفت عن عمر يناهز الـ90 عامًا .







