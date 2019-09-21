السومة يتحدث عن رحيل برانكو من تدريب أهلي جدة

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تحدث السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي؛ عن رحيل الكرواتي برانكو المدير الفني السابق؛ عن تدريب الفريق بالمرحلة الماضية.



وأكد السومة؛ أن لاعبي الفريق كانوا يعانون نفسياً في المرحلة السابقة، خلال فترة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وهو ماانعكس سلباً على نتائج الفريق السيئة في الفترة الماضية.



وقال السومة في تصريحات عقب مباراة الفريق أمام الفتح: "رغم التحضير الجيد للموسم واهتمام الإدارة، إلا أننا لم نظهر بالصورة المثلى وذلك لأسباب نفسية".





وأضاف: "الكرواتي برانكو المدرب السابق للفريق، كان يركز على تدريبات اللياقة قبل المباريات مما أرهق اللاعبين، لكن الآن الأمر تبدل للأفضل، بالتركيز على التدريبات التكتيكية قبل المباريات، حتى أن الابتسامة عادة إلى وجوه اللاعبين خلال التدريبات".





واختتم السومة حديثه، بأن المرحلة الماضية للنسيان، مطالباً جماهير الفريق بالوقوف خلف اللاعبين في الفترة المقبلة ومساندتهم.



على جانب آخر تحدث صالح المحمدي المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي السعودي عن سبب وسر استبعاد قائد الفريق الأول في نادي أهلي جدة حسين عبد الغني من قائمة الراقي بشكل نهائي في الفترة المقبلة.





وأوضح المحمدي في حديثه عن كون القرار هو قرار الجهاز الفني المؤقت والذي جاء بعد رحيل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مشيرًا إلى كون مجلس الإدارة لم يتدخل على الإطلاق في هذا القرار.





وقال صالح المحمدي، في تصريحات لبرنامج الملعب مع وليد: "حسين عبدالغني، قام بتصرف مشين وغير أخلاقي، في أولى الحصص التدريبية له بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأول، ولذا فقررنا إبعاده عن الفريق بصورة نهائية بعد هذا التصرف".





وأكمل المدرب المؤقت لنادي أهلي جدة حديثه وتصريحاته الإعلامية قائلًا: "بالنسبة لي، أهم شيء هو تطبيق المنهجية التي تخدم خطة الفريق، وتساعد على إستقرار النادي، وهذا الأمر يفرض علينا أن نقوم بإستبعاد حسين عبد الغني من قائمة الفريق بصورة نهائية في الوقت الحالي".





وكان صالح المحمدي قد رفض الرد على تصريحات حسين عبد الغني والتي قال فيها غنه يرفض توليه تدريب النادي الأهلي، وذلك باعتبار أنه يملك تاريخ أكبر منه، وأكتفى فقط بالقول: "أنا بدأت التدريب منذ 2010".



ونجح أهلى جدة في الفوز على الفتح؛ بهدفين بدون رد سجل عمر السومة الهدف الثاني لفريقه بالمباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.