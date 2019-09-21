نجم برشلونة يطلق تصريح مثير بعد الخسارة أمام غرناطة

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عبر نجم برشلونة الإسباني عن حزنه الشديد بعد الخسارة من فريق غرناطة، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة سيئة للمرة الثالثة خارج الكامب نو هذا الموسم



وتعرض برشلونة لهزيمة تقيلة أمام فريق غرناطة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الآخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.



وقال سواريز في تصريحات صحفية عقب المباراة : "‏استحوذنا كثيراً على الكرة لكن لم نكن حاسمين، وعلينا انتقاد أنفسنا على هذا الأداء، ونحن برشلونة وعلينا ان نفوز في المُباريات".



وواصل عن خسارة الليجا : "ما زال الأمر مُبكراً، ولكن بطبيعة الحال تؤثر على الليجا، وقبل سنوات فزنا في اخر الجولات وما زال لدينا موسم طويل".



وتابع : "بكل تأكيد تلك الهزائم تؤثر علينا، وهذا يوجعنا كثيراً وعلينا عدم خسارة النقاط في المباريات المقبلة".



يذكر أن هذة هي الخسارة الثانية لبرشلونة هذا الموسم، حيث جمع البارسا 7 نقاط خلال 5 جولات، وحقق انتصارين في مباراتين فقط وتعادل في مباراة وحيدة.