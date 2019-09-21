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ثناء يوسف من نيويورك: "الجالية المصرية جائت في أتوبيسات لدعم السيسي"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:05 م
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ثناء يوسف من نيويورك: الجالية المصرية جائت في أتوبيسات لدعم السيسي
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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قالت ثناء يوسف، مديرة مكتب الأخبار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المصريين يجب أن يكونوا فخورين ببلدهم، فحضور مصر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هام وضروري.

وأشارت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك اهتمام غير عادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة، منوهة بأن المصريين أقاموا مظاهرات حب وتأييد غير عادية فور وصول الرئيس السيسي مقر إقامته في نيويورك.

ولفتت إلى أن الجالية المصرية جاءت صباح اليوم مرة أخرى لدعم الرئيس السيسي، معقبة: "جاءوا في أتوبيسات لدعم الرئيس"، منوهة بأنه كان هناك مجموعة من الإخوان المأجورين ولم يستمروا كثيرا وذهبوا.

ومن ناحيته عقب الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان روجوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معقبا مخاطبا الإخوان: "لما تكدبوا قولوا كدبة مترتبة".

وأشار "أديب"، إلى أن الرئيس المصري أكثر رئيس يحرص على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهًا بأن هناك كيمياء واضحة بين الرئيسين المصري والأمريكي.

هذا وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمته صباح يوم الثلاثاء عقب دولتي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.
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