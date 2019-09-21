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نشرة حوادث الفجر.. مقتل قيادي إخواني بالمطرية... وأمر بالتحقيق مع فاطمة ناعوت

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:44 م
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نشرة حوادث الفجر.. مقتل قيادي إخواني بالمطرية... وأمر بالتحقيق مع فاطمة ناعوت
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إيريني صفوت
 
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شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

قالت وزارة الداخلية، إنه استكمالًا لجهود ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تنفيذ اتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكرًا لاختباءه وتخزين الأسلحة به، وذلك تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية. 

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن مصنع الغزل والنسيج الذي شب فيه الحريق بمنطقة كفر الجبل، مكون من طابق واحد وعلى مساحة 850 مترا، وأن النيران التهمت محتويات المصنع بالكامل، مما أسفر عن تفحمها، موضحة أن قوات الدفاع المدني حاصرت النيران في مساحة 200 متر، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

كلف النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيد تحت رقم 10900 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، والذي اتهم فيه الكاتبة فاطمة ناعوت بإزدراء الاديان.

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف، جنوب محافظة الجيزة، بحضور عددا من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

عاشت حياة أليمة.. لم تدرك يومًا ما أن تقسو عليها الحياة، كانت "سارة" فتاة بسيطة تبلغ من العمر 15 عامًا، ولكن لعب القدر لعبته حينما افترق والديها عن بعض منذ 13 عامًا، فتركتها والدتها مع جدتها منذ عمر 4 أعوام، وذهبت لتعش الحياة من جديد وتزوجت شخصًا آخر وذهبت مع للعراق.

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسة العلاء القانونية، ضد النائبة بالبرلمان عبلة الهواري عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب، في البلاغ المقدم ضدها وحمل الرقم ١١٥٦٥ لسنة ٢٠١٩ عرائض نائب عام.

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