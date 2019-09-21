"هذه فرصته الأخيرة".. زيدان يعيش أخر أيامه في ريال مدريد

قالت صحف مقرية من ريال مدريد؛ أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد تعهد لإدارة النادي بتحسين نتائج الفريق في الفترة المقبلة؛ والبداية ستكون مباراة أشبيلية لي الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني.





وقالت الصحف الإسبانية أن ريال مدريد قد أعطى فرصة أخيرة لمدربه زين الدين زيدان وستكون هذه الفرصة هي مباراة أشبيلية؛ وفي حالة تعادل ريال مدريد او خسارته فإن زيدان سوف يرحل عن ريال مدريد بعد أقل من شهر واحد من بداية الموسم.





يذكر أن ريال مدريد كان قد جمع ٨ نقاط بعد مرور ٤ جولات من بطولة الدوري الإسباني حيث فاز الفريقين في مباراتين وتعادل في مباراتين.



