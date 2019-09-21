وزار الإسكان: تنفيذ 48 وحدة اسكان اجتماعي بإحدى قرى الفيوم

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ومرافقوهم، جولتهم بمحافظة الفيوم، بتفقد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالدمشقين، ومحطة معالجة صرف صحى الدمشقين، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان.



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ تنفيذ 48 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، وتم الانتهاء من تنفيذ 6720 أخرى، موزعة بالمناطق التالية (طامية – هوارة – شدموه – دمشقين – طامية – سنورس)، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ 1656 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، بمدينة الفيوم الجديدة.



وأبدى وزير الإسكان استياءه من مستوى تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي بالدمشقين، مكلفا بتنفيذ أعمال التشطيب على أعلى مستوى، وتنفيذ طريق موصل للوحدات بتلك المنطقة، وربطها بالمناطق المحيطة.



وأوضح الوزير أنه جارٍ إجراء تجارب التشغيل لمحطة معالجة صرف صحى الدمشقين، للمعالجة الثنائية، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة قرية دمشقين بمحافظة الفيوم.



وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتشمل (صرف صحي العزب المتكامل - صرف صحي الحطي وأبوطالب - صرف صحى هوارة عدلان - صرف صحى الحادقة والصعيد - الإسكان القومي "حنا حبيب + سويكر + منشأة عبدالمجيد + وادي الريان")، بجانب الانتهاء من تنفيذ عدد آخر، وتشمل (صرف صحى سنهور - صرف صحى ابوشنب - صرف صحى العلوية - صرف صحى الجيلانى - توسعات صرف صحى العجميين - توسعات صرف صحى تطون - صرف صحى الدمشقيين المتكامل - مرافق الإسكان الاجتماعى "الدمشقين – شدموه" - صرف صحى الغرق "الطويل" - صرف صحى ابهيت.

الأسكان تنفذ 5 مشروعات كبري بمحافظة الفيوم

كشف عاصم الجزار وزير الاسكان أنه جارٍ تنفيذ محطة معالجة صرف صحى العزب، للمعالجة الثنائية، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 54 مليون جنيه، لخدمة 53 ألف نسمة بمناطق (قري العزب – الحادقة والصعيدي – ابجيج)، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، مشيراً إلى أنه جارٍ التسليم الابتدائى لمشروعى (توسعات محطة معالجة طامية - توسعات محطة معالجة إطسا)، لخدمة 203 ملايين نسمة.



