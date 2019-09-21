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برشلونة يريد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد.. وقرار عاجل من الشياطين الحمر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:19 م
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برشلونة يريد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد.. وقرار عاجل من الشياطين الحمر
برشلونة
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محمد علي
 
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قالت صحف إنجليزية صباح اليوم؛ بأن إدارة نادي برشلونة ترغب في الحصول على خدمات لاعب ونجم مانشستر يونايتد الشاب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحف الأنجليزية؛ أن نادي برشلونة يعرف جيدا أن عقد اللاعب "أنخيل جوميز" مع مانشستر يونايتد ينتهي في الصيف القادم وهو ما يعني بأنه سيكون قادر على التوقيع لأي نادي في الشتاء المقبل.

أوضحت التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد قد فتح خط مفاوضات مع اللاعب وممثليه من أجل التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص تجديد عقده مع الفريق لمدة أربع أو خمس سنوات مقبلة.

يذكر أن أنخيل جوميز كان قد نجح في أن يقنع المدير الفني لمانشستر يونايتد جونار أولي سولشاير والذي منحه فرصة التدريب مع الفريق الأول وبعد ذلك شارك اللاعب في مباراة الفريق في الدوري الأوروبي أما فريق أستانا والتي فاز بها مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شئ.

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