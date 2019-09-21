جماهير ريال مدريد تختار خليفة زيدان
السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:13 م
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عمر عبدالعزيز
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حددت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، رأيها، حول المدرب القادم للفريق، والذي سيتولى تدريب الفريق في حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للملكي.
ومن الجدير بالذكر انه يعاني فريق ريال مدريد خلال الموسم الرياضي الحالي 2019-2020 من تراجع ملحوظ في النتائج، ولذلك فقد تحدثت تقارير عن إمكانية رحيل زيدان حال استمرار هذا الأمر.
وبحسب استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، والمقربة من نادي ريال مدريد حول المدرب المقبل للملكي، فإن هناك 44 % من الجماهير منحت أصواتها للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد.
بينما جاء الإيطالي ماسيميليانو أليجري، وهو المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس بإيطاليا، في المركز الثاني بنسبة 23 %، ويليه راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الكاستيا في المركز الثالث بنسبة 21 %.
يذكر أن مورينيو قال مؤخرًا: "ترديد اسمي للعودة إلى ريال مدريد في هذا الوقت لا يعجبني".
وبسؤاله عن رغبته في العودة لتولي القيادة الفنية للملكي، أجاب: "لا أريد تدريب ريال مدريد، لأن الفريق لديه مدرب بالفعل، وهذا كل شيء، فلا يمكن العمل مع فريق لديه مدير فني حاليا".
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