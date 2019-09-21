نجمي برشلونة يقتربان من الدوري الإنجليزي في يناير المقبل

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ثنائي برشلونة الإسباني يقتربان بشدة من الرحيل عن صفوف البلوجرانا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إدارة آرسنال تفكر في ضم صامويل أومتيتي نجم برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والذي خرج من حسابات إرنيستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة المدفعجية تخطط للذهاب إلى أومتيتي من أجل تدعيم دفاعه في يناير المقبل خاصة أنه يعاني في الخط الخلفي بشكل كبير.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد والذي يعتبر أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم يراهن على التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط البلوجرانا.





وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في أغسطس الماضي أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان الاستغناء عن كلا من راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو وذلك من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.





وكانت بعض التقارير ألمحت في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.



