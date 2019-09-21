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زيدان يُعلن الرحيل في هذه الحالة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:04 م
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زيدان يُعلن الرحيل في هذه الحالة
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأنه يحظى بدعم وثقة إدارة ناديه وأن لديه القدرة على العودة بالفريق للنهوض من الوضع السيء الذي يمر به حاليًا مشددًا أنه لو لم يكن يتمتع بدعم النادي فمن الأفضل له الرحيل.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أشبيلية متصدر الدوري الإسباني مساء غدا الأحد في الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم:"بالطبع أشعر بأن لدي القوة، تعلمت ألا أستسلم أبداً وسأواصل العمل لتحسين وضع فريقي".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً :"لا أشعر بتشكيك من جانب النادي بل على العكس دعم حتى اللحظة الأخيرة، قوة الجميع تتمثل في دعم النادي بالداخل وإذا لم يدعمني النادي فمن الأفضل لي الرحيل".

يذكر أن ريال مدريد تعرض الأربعاء الماضي لهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان الفرنسي في بداية مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية بريطانية ذكرت أن مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بات موضع شك وذلك عقب الهزيمة المفاجئة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ريال مدريد خاض المباراة في حديقة الأمراء بعد أن تمكن من حصد ثماني نقاط من أربع مباريات في الدوري الإسباني لكن الملكي لم يكن مقنعاً من حيث حيث الآداء كما فعل في المباريات السابقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان حصل على الأموال اللازمة لجلب العديد من اللاعبين المميزين أثناء فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصحيفة البريطانية تشير إلى أن زيدان يتعرض الآن للكثير من الضغوط والتي يمكن أن تصل إلى حد الإقالة.
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