لأول مرة.. مكي يكشف كواليس أغنية أغلى من الياقوت
السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:41 م
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الفجر الفني
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نشر الفنان أحمد مكي، صورة له من كواليس اغنية "أغلي من الياقوت" عبر صفحته على "إنستجرام"، ليكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن هذا العمل الغنائي الذي لاقى رواجا واسعا.
وكتب أحمد قائلا:" إخراج اغنية اغلي من الياقوت" وتم طرحها في عام 2018 وحققت اكثر من 28 مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب" وتدور فكرة الاغنية حول عظمة وعطاء الاب ورعايته لابنه.
وكانت كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سبب مضحك لعدم مشاركتها الفنان أحمد مكي، في الجزء الخامس من مسلسل "الكبير أوي" لافتة إلى أن مكان التصوير المزاريطة، كان مليئا بالناموس بشكل غير طبيعي.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلة: "ناموس المزاريطة ما حدش يتحمله"، لافتة إلى أن هذا السبب قد يبدو للبعض مضحكًا.
وأشارت إلى سبب آخر وهي شعورها بأنها بحاجة إلى التغيير، بعد أن استمرت 4 سنوات في تقديم شخصية "هدية".
كما نشر الفنان المصري أحمد مكي، في حسابه على "فيسبوك" مقطعا صوتيا لأغنية "راب" جديدة تدعو لعدم اليأس والإيمان بالله والاقتراب منه.
تقول بعض كلمات الأغنية: "ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك.. ما تقولش ربي غضبان يمكن من حبه فيك، قفلها جامد عاوزك تفتكر أصلك نسيت.. لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلّاك صحيت"
ويشتهر النجم المصري الشهير، أحمد مكي، بتأليف وغناء "الراب"، إلى جانب عمله في مجالي التمثيل والإخراج. وبدأ مكي مسيرته الفنية عام 2001، عقب تخرجه من معهد السينما التابع لأكاديمية الفنون المصرية، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، وقدم العديد من أغاني "الراب"، من بينها ألبوم "أصله عربي" عام 2011، بالإضافة إلى الأغاني المنفردة.
وكان الفنان أحمد مكي، قد نعى صديقه الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، وهو يناهز الـ 71 عام.
ونشر أحمد مكي صورة للفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي تعاون معه في فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وكتب عليها نعيا جاء به: "من اطيب القلوب الي قابلتها في حياتي ... البقاء لله ... الله يرحمك ويحسن إليك"
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكان يعانى من ألم فى الكبد والقلب.
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