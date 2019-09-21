لأول مرة.. مكي يكشف كواليس أغنية أغلى من الياقوت

نشر الفنان أحمد مكي، صورة له من كواليس اغنية "أغلي من الياقوت" عبر صفحته على "إنستجرام"، ليكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن هذا العمل الغنائي الذي لاقى رواجا واسعا.





وكانت كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سبب مضحك لعدم مشاركتها الفنان أحمد مكي، في الجزء الخامس من مسلسل "الكبير أوي" لافتة إلى أن مكان التصوير المزاريطة، كان مليئا بالناموس بشكل غير طبيعي.





وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلة: "ناموس المزاريطة ما حدش يتحمله"، لافتة إلى أن هذا السبب قد يبدو للبعض مضحكًا.



