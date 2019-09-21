العين فلقت الحجر.. كوارث الفنانين في شهر العسل عرض مستمر وآخرهم "هنا الزاهد"

"العين فلقت الحجر" هكذا يمكن وصف ما تعرض له عدد من الفنانين والفنانات من كوارث خلال شهر العسل، حتى أن البعض منهم وصل للطلاق بسبب "العين"، وشارك البعض منهم حكايات ما حدث معهم في تلك الأيام.





هنا طريحة الفراش في المستشفى

"الحسد لم يترك الفنانة هنا الزاهد سالمة"، فبعد احتفال الفنانة الشابة هنا الزاهد بزفافها على الفنان "أحمد فهمي"، الأسبوع الماضي، نشر "فهمي" صورة لزوجته الفنانة الشابة وهي ترقد داخل المستشفى أثناء تواجدهما خارج مصر لقضاء شهر العسل.





وأكد فهمي، أن زوجته تعرضت لوعكة صحية غامضة، موضحاً أن سبب ما حدث لزوجته الحسد والحقد بعد حفل الزفاف الأسطوري الذ أقيم بالقاهرة منذ 10 أيام فقط..





كما نشر فهمي عبر حسابه "انستجرام"، صورة ثم حذفها سريعا، وعلق عليها قائلا:"عامة أنا مليش في الحركات البيئة زي دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي و بقالي شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش".





وأضاف: "بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا.. بجد فى ناس مركزة أوى اوى أوى معانا لدرجة أن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لأ بيسألوهم عننا وعن الفرح”.





وتابع: "وعن تدخلى في شغل هنا والغريب أن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية.. بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللي فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا فى شهر العسل وبايتين اهو في المستشفى".





طلاق مي سليم ووليد فواز

لم تتوقف كوارث الفنانين في شهر العسل على "دخول المستشفى"، فالطلاق أيضاً كان أحد أوجه الحسد، حيث أعلن الفنان الشاب وليد فواز، طلاقه من الفنانة مي سليم قبل انتهاء شهر العسل، وذكر في بيان له:"ما حدث اليوم كان تصحيحًا لوضع من الأساس كان خطأ".





وبدأ الفنان بيانه بالآية القرآنية:"الحمد لله رب العالمين.. ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "صدق الله العظيم"، وأتبعها قائلا: " قدر الله ماشاء فعل ..اللي حصل النهارده ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده".





كما أضاف في بيان الطلاق:" ورغم أن كتير افتكروا إني اتسرعت في إعلان الخبر على السوشيال ميديا.. فأنا اتعودت أكون واضح مع نفسي وجمهورى اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل ولدرجة وصلت للتشهير بيا لإصراري على الطلاق".





نوبة هلع

ومن "مي سليم" إلى "إيمي سمير غانم" التي كادت أن تصل للطلاق هي الأخرى في شهر العسل، حيث كشف الفنان حسن الرداد، عن طلب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم الطلاق في شهر العسل بسبب نوبة هلع.





وأضاف "الرداد"، خلال لقائه مع الإعلامي نيشان ببرنامج "توأم روحي": "استقلينا طائرة من أجل السفر لشهر العسل، وأنا بطبيعتي بحب اسلي وقتي خلال السفر بالضحك مع الناس، ثم تفاجأت ببكاء إيمي وطلبها الطلاق".





وفسرت "إيمي" قيامها بهذا التصرف، بسبب الحسد و أنها تصاب بنوبات الهلع من الطائرة وهو الأمر الذي أفقدها أعصابها، قائلة: "فضلت اعيط، وقلت له أنا عايزة بابا وماما"، ليرد "الرداد" مازحًا: "قابل الهبل ده كتير".



