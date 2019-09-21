ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أرامكو تتعهد باستعادة إنتاجها النفطي بشكل كامل نهاية سبتمبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:58 م
Advertisements
أرامكو تتعهد باستعادة إنتاجها النفطي بشكل كامل نهاية سبتمبر
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
تعهدت شركة أرامكو النفطية السعودية مجدداً باستعادة إنتاجها النفطي بكامل طاقته بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة أمين الناصر، إن أرامكو ستستعيد 5.7 مليون برميل من الإنتاج يومياً.

وأضاف الناصر في رسالة إلى الموظفين نقلت عنها اليوم السبت، وكالة "بلومبرغ" للأنباء، "سنواصل الوفاء بمهمتنا بتوفير الطاقة التي يحتاجها العالم".

وأشار إلى أن أرامكو لم تتخلف عن أي شحنات مطلوبة من العملاء.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
1
x
19:20
3
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
2
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
18:30
0
سيلتا فيجو
غرناطة
1
x
21:00
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
0
x
20:45
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
4
x
20:00
0
إنبي

DMCA.com Protection Status