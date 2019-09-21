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محمد الباز: "اللي نزلوا إمبارح مدفوعين من الجماعة الإرهابية وإعلامهم" (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:57 م
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محمد الباز: اللي نزلوا إمبارح مدفوعين من الجماعة الإرهابية وإعلامهم (فيديو)
الإعلامي محمد الباز
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داليا الحسين
 
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كشف الإعلامي محمد الباز، علاقة الهارب محمد على بالجماعة الإرهابية، وكيف سخر تنظيم الإخوان جميع قنواته والجزيرة لدعمه، مشيرا إلى أن تلك القنوات ورائها دول مثل قطر وتركيا.

وأوضح "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن قنوات الإخوان الموجودة في تركيا وقنوات الجزيرة الإرهابية يروجون لهذا التافه – في إشارة إلى محمد على- من أجل حشد المصريين أو إغضاب المصريين أو رفع غطاء تحمل المصريين للإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف: "ما حدث أمس مخطط له بدقة شديدة، وللأسف الكثير منا سلبي ونروج كلامهم"، مشيرًا إلى أن إنه بالفعل شهدت بعض المحافظات كالقاهرة والسويس والإسكندرية والمنصورة، تجمهر لبعض المواطنين.

وتابع: "اللي نزلوا أمس مدفوعين من الجماعة الإرهابية وإعلامهم والدول اللي واقفة وراهم.. ولكن لا يمكن تجاهل أن في ناس تعبانة في البلد وعندهم مشاكل".

لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية استغلت إرهاق المواطن من اجراءات الإصلاح الاقتصادي وخرجت بفيديوهات الهارب محمد على من أجل التشكيك في الدولة.

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