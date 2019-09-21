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نقابة "الخدمات الإدارية والاجتماعية" عن أكاذيب السوشيال ميديا: "فقاعات في الهواء"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:46 م
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نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية عن أكاذيب السوشيال ميديا: فقاعات في الهواء
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إسماعيل منطاوي
 
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استنكر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، الأكاذيب والادعاءات الباطلة التى يرددها الجماعات الإرهابية، عبر شبكات التواصل الاجتماعى والمضللة للحقائق بقصد النيل من مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

أكدت النقابة العامة التى تضم الملايين من العاملين بالمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، أن هذه الأكاذيب المزيفة بعيدة كل البعد عن الواقع الذى يعيشه الشعب المصرى العظيم خلف قيادته الحكيمة فما هي إلا فقاعات فى الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية الرائدة.

وجدد مجلس إدارة النقابة العامة، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع مصر ضمن منظومة الدول المتقدمة رافضين المساس بهذه الإنجازات العظيمة مؤكدين أنه سيظلون جنودا أوفياء فى العمل لاستكمال مسيرة التقدم والبناء إلى جانب أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين يؤدون دورهم الطليعى لحماية الوطن وأمنه.

وجه ممثلو العاملين للخدمات الادارية والاجتماعية الدعاء الى اللـه العلى القدير أن يحفظ مصر وطنا عزيزا أبيا شامخا.

وفي هذا الصدد، تابع عمال مصر ومنظماتهم النقابية ومن بينهم العاملون في المالية والضرائب والجمارك ومنظماتهم النقابية باستنكار شديد ما تردده بعض مواقع التواصل الاجتماعى التى تقودها الجماعات الإرهابية بقصد النيل من مقدرات الوطن وأمنه.

أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك في بيانها أن هذه الادعاءات الكاذبة التى يرددها هذه القلة من الخارجين عن الشرعية الوطنية والدولية ما هى الا فقاعات في الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية والعمل الجاد الذى يؤديه العاملون لتعظيم الموارد المالية والسيادية للدولة إلى جانب دورهم في التصدى لهذه الادعاءات الباطلة والمزيفة.

حيث جدد مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة عادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد ا لعام لنقابات عمال مصر تاييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين بأنهم سيظلون خلف قيادته الحكيمة جنودا اوفياء للوطن إلى جانب الأبطال من القوات المسلحة والشرطة من اجل استمرار مسيرة العمل والبناء وحماية واستقرار الوطن وامنه.
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