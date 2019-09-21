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20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة وادي دجلة في افتتاحية الدوري

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:36 م
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20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة وادي دجلة في افتتاحية الدوري
فريق طنطا
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سارة سالم
 
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استقر أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا علي إختيار 20 لاعبا في قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة، في الجولة الأولي ببطولة الدوري الممتاز والمقرر لها غدا في الخامسة والنصف مساء علي ملعب بتروسبورت، وجاءت القائمة كالتالي:-

إسلام طارق، وعلي فرج، ومحمود مسعود، ومحمد العسري، وسليمان عبدربه، ومحمد حسام، ومحمد الشاذلي، وأحمد فهمي، وباسم عبدالعزيز، وايهاب سمير، وتاديو لوانجا، وأحمد الشناوي، ومحمود كابونجا، وليد عادل، وأحمد الألفي، وأحمد قطاوي، وعبدالرحمن الدح، واسلام فؤاد، وهشام شعبان، والحسن ضيوف.

وكان طنطا قد سافر ظهر اليوم للقاهرة للمبيت بها استعدادا لمباراة الغد.

- أخر مواجهات طنطا أمام خصومه في الدور الأول.

تعادل طنطا مع وادي دجلة، الذي يواجهه غدا الأحد علي ملعب بتروسبورت في الخامسة والنصف مساء، وفي الجولة الثانية يستضيف نظيره بيراميدز الذي تلقي هزيمة منه في كأس مصر.

لعب طنطا أخر مباراة أمام بيراميدز في مسابقة كأس مصر، وخسر بنتيجة 3/2، وفاز بيراميدز بصعوبة، حيث تأخر بهدف عن طريق محمد شيكا لاعب طنطا، ثم عادل البرازيلي كينو النتيجة، والذي أضاف الهدف الثاني، قبل أن يعادل طنطا النتيجة بهدف عن طريق ضربة جزاء سجلها عبدالرحمن الدح، قبل أن يقود 'قفشة' فريق للفوز واقصاء طنطا من كأس مصر.

وآخر مواجهة تمام حرس الحدود كانت في كأس مصر، وخسر طنطا في المباراة، وأيضا تلقي العظيمة أمام الجيش، الذي يواجهه في الجولة الرابعة، تعادل مع الاسماعيلي 2/2، وحقق الفوز علي سموحة، وخسر أمام الاتحاد والانتاج، وتعادل مع المقاصة وأسوان.

لم يلتقي فريق طنطا من قبل مع نادي مصر، وخسر من الزمالك آخر مباراة، وايضا خسر من الأهلي الذي يواجهه في الجولة الثالثة عشر.

وأيضا لم يلعب من قبل مع الجونة، وتادل مع المقاولون، وتلقي هزيمة من المصري وإنبي الذي يواجهه في ختام الدور الأول.


المدير الفني : أيمن المزين
الصفقات
علي فرج (بتروجت)
محمد فتحي (سموحة)
أحمد فهمي (غزل المحلة)
محمد ماجد أونش (الفيصلي الأردن)
إيهاب سمير (المقاولون العرب)
محمود كابونجا (الانتاج الحربي)
وليد عادل (مصر المقاصة)
محمود صلاح (كفرالشيخ)
خالد جمال (ياني التركي)
هشام شعبان (الأهلي)
أحمد الألفي (الاتحاد السكندري)
ماريو بيرنارد (الدفاع الحسني الجديدي)
تاديو لوانجا (فيبرس الأوغندي)
إسلام فؤاد (المقاولون العرب)
أحمد الشناوي (بتروجت)
جون أفير (كينيا)
باسم عبد العزيز (النجوم)
الحسن ضيوف
القائمة
حراسة المرمى : إسلام طارق و على فرج و محمد فتحى
الدفاع : محمد حسام - محمد العشرى - سليمان عبدربه - محمود مسعود - باسم عبد العزيز - إيهاب سمير - أحمد فوزى - محمد الشاذلي – أحمد فهمي – محمد أسعد
الوسط : حسام غالي - أحمد الشناوى - وليد عادل - مصطفى أمين - محمود كابونجا - تاديو لوانجا - محمود صلاح - أحمد الألفى - أحمد قطاوى - محمد ماجد " أونش " - ماريو بيرنارد و ثنائى الشباب مواليد 99 عبد الرحمن " الدح " - خالد جمال
الهجوم : محمد جمال ميدو - هشام شعبان - إسلام فؤاد - جون أفير - الحسن ضيوف
متوسط أعمار اللاعبين : 28.2 سنة
القيمة السويقية : 54 مليون جنيه

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