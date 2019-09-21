رئيس المقاولون يهنىء لاعبي الذئاب بعد الفوز على الطلائع

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هنأ المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، الجهاز الفني ولاعبي الفريق، في غرفة خلع الملابس بعد الفوز اليوم علي طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية بطولة الدوري العام.



و اشاد صلاح بمستوي اللاعبين وطالبهم باستمرار الانتصارات في المباريات المقبلة، من عمر البطولة.



هذا وقاد سيف الجزيري، لاعب المقاولون العرب، فريقه للفوز اليوم على طلائع الجيش بهدف دون رد.



وسجل الجزيري هدف المقاولون الأول والوحيد في الدقيقة 75 من عمر مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، التي اقيمت على إستاد جهاز الرياضة العسكري، في افتتاحية النسخة 61 من مسابقة الدوري العام، ليحصد المقاولون علي ثلاث نقاط.



من ناحية أخرى تحدث عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عقب الفوز قائلا : :"المكسب مهم في بداية الدوري وأمام فريق محترم ، كنا جاهزين وعلى الرغم من إهدار ركلة الجزاء، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز.



وتابع :"نخوض المباريات المقبلة بنفس الروح وأشكر اللاعبين على الجهد الذي بذله وشكر خاص للمهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة لدعمه الكبير لفريق الكرة".



وزاد :"نادي المقاولون كبير وليس صغيرًا ولم يقصر مع أي جهاز فني قبل ذلك".



وواصل :"مبروك للفريق 3 نقاط في دوري سيكون صعبًا للغاية".



وأردف :"بعد إهدار ركلة الجزاء قمنا بتجهيز اللاعبين مجددًا ونجحنا في إحراز هدف عن طريق سيف الدين لجزيري".



وتابع :"أحيي محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش بعدما تصدى لركلة الجزاء الثالثة التي تصدى لها خلال مسيرتي مع الأندية التي دربتها في نفس الملعب".



واستطرد :"قمنا بالدفع بمحمد سالم من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والحمد لله من ثالث فرصة خلق فرصة الهدف الأول".



وواصل :"واجهنا فريق قوي للغاية ومحترم جدا ويقوده جهاز فني قدير".



وأشار :"المركز الرابع ليس حلما لنادي المقاولون العرب ولكن هناك عدد كبير من أندية أخرى تحلم في ذلك".



وأتم :"لا يزال هناك الوقت كبير لكي نتحدث عن ذلك، نتمنى المواصلة والحديث عن المركز الرابع لا يتم الحديث عنه في الوقت الحالي".