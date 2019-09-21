أحمد موسى يكشف عن أدمن صفحة تدار ضد الدولة المصرية.. ويطالب بضبطه (فيديو)

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كشف الإعلامي أحمد موسى، بالوثائق والفيديوهات أكاذيب الجماعة الإرهابية وقنواتهم حول ما اسمته تظاهر المصريين يوم أمس الجمعة 20 سبتمبر، لافتًا إلى أن الجماعة قامت بفبركة فيديوهات قديمة وإعادة نشرها مرة أخرى فى قنواتهم الإرهابية التي تبث من الخارج.



وعرض "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، مجموعة من أصحاب الحسابات التي دعت إلى أحداث الفوضى، مطالبا الجهات الأمنية القبض عليهم.



كما أشار الإعلامي إلى أن هناك حسابات تابعة لعناصر إرهابية تقوم بنشر صور لبعض المواطنين تقول أنهم ماتوا أمس وهذا لم يحدث، موضحًا أن أحمد أبو ليلة كشف كذب لجان الإرهابية وادعائهم موته بطلق خرطوش بالإسكندرية.



وأوضح أن أحمد أبوليلة قام بتكذيب هذه الشائعات وقال إنه ما زال حي يرزق، ولم يذهب لتلك المظاهرات، معلقًا: "الإخوان عايزين حد يموت.. ومعندهمش مشكلة لو يعملوا فبركة".



وأشار الإعلامي إلى أن هذه حملات هدفها تزيف وعي المصريين، كاشًًفا أدمن صفحة تدار ضد الدولة المصرية فى السعودية.



وقال الإعلامي أن أدمن الصفحة اسمه مصطفى إبراهيم ومقيم في المملكة العربية السعودية، وهو عضو في تنظيم الإخوان الإرهابي، مطالبًا الجهات الأمنية في المملكة بالقبض عليه، لأن يدير صفحة ضد الدولة المصرية.



وتابع: "الإرهابي مصطفى إبراهيم يدير صفحة ضد مؤسسات مصر والقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، ومطلوب من الأشقاء القبض على هذا الإرهابي الموجود في مكة المكرمة، معقبًا: "نحن في حرب ولا بد من تكاتف مصر والسعودية".

