تابع لايف NOW مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA STAR يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونةل BEIN LIVE

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 إلى ملعب لوس كارمينيس معقل غرناطه في التاسعة مساءً لمتابعة مباراة غرناطة وبرشلونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة غرناطة وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة 3 Bein Sports HD ويقودها تحكيميا الإسباني جييرمو كوادرا.





كورة اون لاين مشاهدة مباراة غرناطة وبرشلونة بث مباشر، تعادل برشلونة مع مضيفه بوروسيا دورتموند سلبيا بدون أهداف وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث يواصل البرسا نتائجه السلبية هذا الموسم خاصةً خارج أرضه. أما على المستوى المحلي، فيحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط بعد أن فاز في مبارتين وتعادل فب مباراة وخسر مباراة. على صعيد آخر، انتزع غرناطة فوزا ثمينًا من سيلتا فيجو بعد أن حقق الفوز عليه بهدفين نظيفين على بملعب بالايدوس وحصد الفريق العائد للدوري الإسباني من جديد انتصاره الثاني على التوالي ليرتفع رصيده إلى 7 نفاط من أربع مباريات يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف عن برشلونة.





* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة برشلونة ضد غرناطه اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني في يوم السبت عبر شبكة قنوات Bein Sports 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة غرناطة ضد برشلونة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 3 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت ويقود المباراة الحكم الإسباني جييرمو كوادرا.





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