آخر ظهور لـ دارين حلمي خطيبة تامر عاشور (صور)

شاركت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور؛ عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دارين حلمي، بإطلالة جذابة وعلقت قائلة: "اضحكوا دايما"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وكان أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا "الخميس الماضي" بأحد أندية الإسكندرية.





وكان فاجأ الفنان تامر عاشور، جمهوره منذ أيام بسبب إعلانه عن خطبته لملكة جمال الكون للسياحة والثفافة، المصرية دارين حلمي، وأقام عاشور حفل خطوبة اقتصر على الأهل والأصدقاء بمنزل العروس.





ونشر تامر، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بدارين وكتب عليها،:" مش هذوق في الكلام واقول قصه حب كبيره انا عرفت دارين من فتره قريبه وهقول ان دارين انسانه مخلصه ومحترمه وهقول اني بحبها قدام كل الناس واتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجه وحشه".





وإنهالت التعليقات علي المنشور من قبل جمهوره مابين المباركة والسؤال عن زوجته الأولي سمر أبو شقة.

بينما أعادت دارين، نشر الصورة على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة عليها:"عايزة اقولك إنك أجمل حاجة حصلتلى، انت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تانى، ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة انك غيرتني، بحبك يا تامر يا أجمل صدفه في حياتي كلها".





ونشرت سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور، صباح اليوم عبر حسابها الخاص بموقع الصور الشهير ستوري، لتوضح سبب غيابها عن السوشيال ميديا، في الفترة الماضية.





وكتبت سمر،:"صباح الخير لكل الناس من حوال كام شهر بعدت عن كل حاجة تخص ال"سوشيال ميديا" وده كان عشان تعب بابا وعشان كنت أم جديدة لإبنتي أيام ربنا يحفظها فكنت مشغولة جدا عن كل حاجة في حياتي".





وأضافت سمر، قائلة،:" فترات صعبة وارد تمر علينا كلنا نصيب وقدر والأهم العبرة بالأحداث بعد الفترة دي".





وإستكملت سمر،:"لسه ببتدي أفتح حساباتي عبر السوشيال ميديا، بداية بالإنستجرام بس الرسايل كتيرة جدا، ود سبب إني أنزل الإستوري دي".





وتابعت،:" أنا هرد إن شاء الله عليكم بس شوية شوية وشكرا لكل الناس اللي أعرفها ومعرفهاش علي سؤالكم وإهتمامكم ودعواتكم الحلوه".





وإختتمت،:"من حبه ربه سخر له عباده الطيبين".





وقد إنقطعت علاقة سمر، تماما بجميع مواقع التواصل الإجتماعي منذ شهرين بسبب مرض والدها، حيث إنشغلت معه في هذه الفترة.





في إطار خطة الدكتورة سارة الطباخ، لدعم شركتها "earth production " بالنجوم السوبر، تعاقدت مع النجم تامر عاشور لتتولي إدارة وإنتاج أعماله الغنائية في الفترة المقبلة.





العقد تم توقيعه بمكتب المحامي الشهير حسام السنهوري بالزمالك.





ومن جانبها أكدت الدكتورة سارة أن انضمام تامر إضافة قوية للشركة خلال الفترة المقبلة لما يتمتع به من موهبة خاصة وشعبية كبيرة في العالم العربي.





مفاجآت من العيار الثقيل

كما تم الاتفاق علي العديد من المفاجآت سوف نقدمها خلال الأشهر المقبلة مع النجم تامر عاشور.





أما تامر فأعرب عن اعتزازه بالتعاقد مع سارة لأنها تفهم بدقة كل ما يحدث في الساحة الغنائية العربية، وتعرف جيدا الحفاظ علي من تتعامل معه وأضاف: "أتوقع مزيد من النجاحات معها، وسويا سوف نحقق نقلات فنية غير متوقعة".





أخر البومات عاشور، الغنائية ألبوم"أيام" يضم 12 أغنية هم:





1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.





2 - "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.





3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.





4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.





5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي،وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.





6 - "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.





7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.





8 - "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.





9 - "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.





10- " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي.





11 - "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.





12 -،"خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.







