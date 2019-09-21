الإسكان : ننفذ 5 مشروعات كبري للصرف الصحي بمحافظة الفيوم

تفقد اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وقيادات الوزارة لتفقد محطة معالجة صرف صحى العزب، بمحافظة الفيوم، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه جارٍ تنفيذ محطة معالجة صرف صحى العزب، للمعالجة الثنائية، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 54 مليون جنيه، لخدمة 53 ألف نسمة بمناطق (قري العزب – الحادقة والصعيدي – ابجيج)، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، مشيراً إلى أنه جارٍ التسليم الابتدائى لمشروعى (توسعات محطة معالجة طامية - توسعات محطة معالجة إطسا)، لخدمة 203 ملايين نسمة

. وأضاف وزير الإسكان أن نسبة تغطية المناطق الحضرية بمحافظة الفيوم، بخدمة الصرف الصحى، بلغت 100 %، لخدمة مليون و700 ألف نسمة، بينما هناك 14.9% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بجانب 12.33 % من سكان المناطق الريفية تم وجارٍ الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لهم. وأوضح الوزير أنه تم رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية على مستوى الدولة، من 12 ٪ عام 2014 إلى 38.5 ٪ حالياً، وهو ما يعد إنجازا كبيرا خلال فترة قصيرة، قائلا: "نسير بمعدلات غير مسبوقة فى توفير خدمات الصرف الصحى، وتحسين خدمات مياه الشرب

". وأشار المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الحضرية، بمحافظة الفيوم، كتوسعات وتحسين للخدمة بتكلفة 784 مليون جنيه، وتشمل (صرف صحى الصعايدة - صرف صحي دمو - صرف صحي منشأة دمو - صرف صحى النصارية - صرف صحى سيلا المتكامل)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية ديسمبر 2020. وافتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسى، بمدينة الفيوم الجديدة، والتى تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 18 مليون جنيه، وتضم 44 فصلاً دراسياً (رياض أطفال – ابتدائى – إعدادى)، لاستيعاب 1540 طالباً. وأوضح الوزير، أنه سيتم تشغيل المدرسة فى العام الدراسى الحالى، حيث سيتم تشغيل 12 فصلاً للمرحلة الابتدائية، وتضم 400 طالب، و8 فصول للمرحلة الإعدادية، وتضم 260 طالباً. كما تفقد الوزير، مشروع محطة المحولات بقدرة 120 م ف أ، والتى يجرى الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 95 مليون جنيه، لتوفير إمداد مدينة الفيوم الجديدة كاملة بالطاقة الكهربائية حتى عام 2030. وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمدينة حتى 30/8/2019، بلغ حوالى مليار و200 مليون جنيه فى قطاعات (الإسكان – المياه والصرف الصحى – الكهرباء – الطرق والاتصالات – الخدمات – الزراعة)، موضحاً أنه جارٍ تصميم محطة لتنقية المياه بطاقة 150 ألف م3/يوم، على مرحلتين، لخدمة المدينة والامتدادات العمرانية الجديدة وباقي التوسعات المستقبلية، وتم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة، لخدمة سكان المدينة. وكان وزير الإسكان قام بجولة تفقدية اليوم السبت لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم. ووجه الجزار بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة التى يتم تسليمها للفائزين بقطع الأراضى بمختلف أنواعها بالمدينة، وعدم منح التراخيص فى حالة عدم الالتزام بتلك التصميمات. وأشار وزير الإسكان إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تولى الوزارة اهتماما كبيرا بتنمية المدن الجديدة بالصعيد، وتوفير الفرص الاستثمارية بها، موضحاً أن هناك طلبا متزايدا على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة فى الفترة الأخيرة، حيث تخطى عدد الحاجزين عدد الوحدات المطروحة فى الإعلان الحادى عشر، وسنوفر لهم وحدات بأماكن أخرى بالمحافظة، وهذا مؤشر جيد على تزايد معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة معدل التسكين بها، بما يحقق خطة الدولة فى التوسع العمرانى، وتوفير وحدات سكنية حضارية لمحدودي الدخل. وأثنى الوزير على أعمال تشطيب واجهات العمارات، وأعمال تنسيق الموقع، ووجه بالاهتمام بجودة أعمال التشطيبات الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم إعادة تصميم مشروع الإسكان الاجتماعى، لتوفير الاستخدام المختلط، وفقا لدراسات محددة، لتوفير أنشطة معينة ترتبط بحياة السكان اليومية، بوحدات الدور الأرضي، من أجل توفير حالة من الحياة والحركة الدائمة لخدمة سكان المشروع.

وزير التموين يوضح موقف مواليد 2005 من الأضافة على بطاقات التموين

أعلن وزير التموين الدكتور على المصلحي، اليوم السبت، أن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بإدراج مواليد 2005 على بطاقات التموين.

وحتى الآن لم تفتح وزارةالتموين بابا القيد لمواليد 2005 على بطاقات التموين.

وقال مصلحي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاحة 4 مراكز تموين بمحافظة الجيزة ، نحن في إنتظار عودة الرئيس السيسي من أجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأمريكا لأصدار قرار إدراج مواليد 2005 على بطاقات التموين.

وزارة التموين تفتح بابا التظلمات للمستبعدين من منظومة الدعم :

وأكد وزير التموين على أن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات التظلم للموطنين المستبعدين من نظومة الدعم، بعدما فتحتة يوم الخميس الماضي.

وأضاف المصيلحي، أنة لن يتم قبول تظلمات ورقية من الموطنيين، بل سيتم قبول التظلمات عبر الموقع الألكتروني للوزارة.

وشدد المصيلحي، على أنه لن يضار أي مواطن من عمليات حذف الموطنين من منظومة الدعم، مطالبًا الموطنين الغير مستحقين للدعم ضرورة التنازل توعية عن بطاقات التموين.

ونفى الوزير فى تصريحات صحفية، كل ما تردد حول استبعاد أصحاب المعاشات من تطبيق محددات الاستبعاد من التموين الأقل من 4500 جنيه في الشهر، موضحا أن طريقة الاستبعاد ستتم عن طريق معايير محددة نشرتها الوزارة عبر بيان رسمي.

طريقة تقديم التظلم:

تسجيل الدخول على موقع دعم مصر .







كتابة بيانات صاحب البطاقة المذكورة الاسم وبطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية .







ملء كافة بيانات طلب التظلم .







تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التظلم وهي (صورة البطاقة التموينية، الرقم السري، صورة الرقم القومي، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم) .







وتهدف محددات الحذف من الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا وفي حالة حذف بطاقة التموين .