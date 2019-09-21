ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى يفضح الإخوان: أنشأوا 2 مليون حساب مزور على الفيس بوك لحشد المواطنين للتظاهر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:38 م
Advertisements
أحمد موسى يفضح الإخوان: أنشأوا 2 مليون حساب مزور على الفيس بوك لحشد المواطنين للتظاهر
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن إنشاء مليوني صفحة "مزورة" على مواقع التواصل لدعم دعوات الفوضى التي أطلقتها الجماعة الإرهابية أمس الجمعة، معلقًا: "كان بيجهزوها لليوم ده.. وهي صفحات وهمية وغير حقيقية".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هذه الحسابات على السوشيال ميديا مزورة بدليل عدم نزول عناصرهم في الشوارع بمصر، موضحًا أن جميع الحسابات أنشأت خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف أن الدولة المصرية تعرضت لحرب إعلامية من 10 قنوات يمثلون 40 برنامجًا يعملون ليلًا ونهارً من أجل دعم دعوات الفوضى أمس، معلقا: "في ناس جاية من غزة طيب ما تروح تحرر بلدك الأول!".

وتابع: "العصابة الإرهابية التي تحكم قناة الجزيرة والقطريين، والعصابة الإرهابية التي تحكم تركيا هما السبب فيما يحدث بمصر"، متابعا: "رويترز وبي بي سي ضمن المنظومة والآلة الإعلامية التي تعمل ضد مصر، وكان يروجون لنفس الاكاذيب".

وأوضح أن تلك القنوات تستخدم مقاطع فيديوهات قديمة لأحداث 2011 لإيحاء المصريين أنها مظاهرات أمس، معلقا: "الناس كانت مرتدية ملابس شتوي امبارح في المظاهرات!!".

يذكر أن الدولة المصرية تعرضت لهجمه شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من دول وجماعات لضرب استقرار الدولة، ومحاولة نزع الثقة بين الشعب والقوات المسلحة، مستغلين الظروف الاقتصادية التي عاشها الشعب المصري نتيجة الإصلاح الاقتصادي التي جاءت بثمار جيدة على معدلات النمو.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مظاهرات الإخوان المفبركة فيس بوك توك شو الإعلامي أحمد موسى الإخوان اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
1
x
19:20
2
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
2
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
18:30
0
سيلتا فيجو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
0
x
20:45
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
0
x
20:00
0
إنبي

DMCA.com Protection Status