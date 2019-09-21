أحمد موسى يفضح الإخوان: أنشأوا 2 مليون حساب مزور على الفيس بوك لحشد المواطنين للتظاهر
السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:38 م
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داليا الحسين
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن إنشاء مليوني صفحة "مزورة" على مواقع التواصل لدعم دعوات الفوضى التي أطلقتها الجماعة الإرهابية أمس الجمعة، معلقًا: "كان بيجهزوها لليوم ده.. وهي صفحات وهمية وغير حقيقية".
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هذه الحسابات على السوشيال ميديا مزورة بدليل عدم نزول عناصرهم في الشوارع بمصر، موضحًا أن جميع الحسابات أنشأت خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف أن الدولة المصرية تعرضت لحرب إعلامية من 10 قنوات يمثلون 40 برنامجًا يعملون ليلًا ونهارً من أجل دعم دعوات الفوضى أمس، معلقا: "في ناس جاية من غزة طيب ما تروح تحرر بلدك الأول!".
وتابع: "العصابة الإرهابية التي تحكم قناة الجزيرة والقطريين، والعصابة الإرهابية التي تحكم تركيا هما السبب فيما يحدث بمصر"، متابعا: "رويترز وبي بي سي ضمن المنظومة والآلة الإعلامية التي تعمل ضد مصر، وكان يروجون لنفس الاكاذيب".
وأوضح أن تلك القنوات تستخدم مقاطع فيديوهات قديمة لأحداث 2011 لإيحاء المصريين أنها مظاهرات أمس، معلقا: "الناس كانت مرتدية ملابس شتوي امبارح في المظاهرات!!".
يذكر أن الدولة المصرية تعرضت لهجمه شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من دول وجماعات لضرب استقرار الدولة، ومحاولة نزع الثقة بين الشعب والقوات المسلحة، مستغلين الظروف الاقتصادية التي عاشها الشعب المصري نتيجة الإصلاح الاقتصادي التي جاءت بثمار جيدة على معدلات النمو.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هذه الحسابات على السوشيال ميديا مزورة بدليل عدم نزول عناصرهم في الشوارع بمصر، موضحًا أن جميع الحسابات أنشأت خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف أن الدولة المصرية تعرضت لحرب إعلامية من 10 قنوات يمثلون 40 برنامجًا يعملون ليلًا ونهارً من أجل دعم دعوات الفوضى أمس، معلقا: "في ناس جاية من غزة طيب ما تروح تحرر بلدك الأول!".
وتابع: "العصابة الإرهابية التي تحكم قناة الجزيرة والقطريين، والعصابة الإرهابية التي تحكم تركيا هما السبب فيما يحدث بمصر"، متابعا: "رويترز وبي بي سي ضمن المنظومة والآلة الإعلامية التي تعمل ضد مصر، وكان يروجون لنفس الاكاذيب".
وأوضح أن تلك القنوات تستخدم مقاطع فيديوهات قديمة لأحداث 2011 لإيحاء المصريين أنها مظاهرات أمس، معلقا: "الناس كانت مرتدية ملابس شتوي امبارح في المظاهرات!!".
يذكر أن الدولة المصرية تعرضت لهجمه شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من دول وجماعات لضرب استقرار الدولة، ومحاولة نزع الثقة بين الشعب والقوات المسلحة، مستغلين الظروف الاقتصادية التي عاشها الشعب المصري نتيجة الإصلاح الاقتصادي التي جاءت بثمار جيدة على معدلات النمو.
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