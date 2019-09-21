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لبنى عسل لـ المصريين: "أعدائنا يريدون العودة بالبلاد إلى نقطة الصفر"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:41 م
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لبنى عسل لـ المصريين: أعدائنا يريدون العودة بالبلاد إلى نقطة الصفر
لبنى عسل
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الثورة الحقيقية هى التي يشارك فيها كل طوائف الشعب، منوهة بأن الإخوان المسلمين أطلقوا كذبا أن مصر اندلعت بها ثورة جديدة، معقبة: "كان نفسهم تكون ثورة بجد".

وأشارت "عسل"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت: "عندنا إيه نعمل عليه ثورة"، معتبرة أن من ينكر مجهودات الدولة جاحد، مشيرة إلى أننا لم نصل إلى مرحلة الكمال، ولكن هناك إنجازات تحدث على أرض الواقع.

وأوضحت أن أعدائنا يريدون العودة بمصر إلى نقطة الصفر، ويلغوا العشر سنوات الماضية، مضيفة: "عايزين المصريين يرجعوا تاني لا عندهم مصنع ولا استثمار ويبدأوا من الأول"، منوهة بأن حياة آلاف من الأسر المصرية كانت تقطن العشوائيات حياتهم تحولت بنقلهم إلى مجتمعات سكنية متكاملة.

وأضافت "عسل"، أن مصر نفذت شبكة طرق بنحو 175 مليار جنيه، حيث ساهمت تلك الشبكة في جعل محافظات الجمهورية متصلة ببعضها، مؤكدة أن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف الدولة مليما واحدا، مثمنة توجه الرئيس السيسي إلى تنوع مصادر تسليح مصر، فلم نعتمد على طرف بينه.

ونوهت "عسل"، بأن الرؤية المصرية في عهد السيسي أصبحت لها وزنها، وأصبحت مصر ئيسة الاتحاد الأفريقي بعد أن كانت عضويتنا مجمدة، مضيفة: "الصورة مش وردية، بس ده مشوار بنمشي فيه خطوات، مش يلا ثورة، ونشر أكاذيب وشائعات لهد المصريين".
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