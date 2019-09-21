ملخص مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا (2-1) في الدوري الإيطالي (فيديو)

تغلب فريق يوفنتوس على غريمه هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المبارة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي 2019/2020.





وتقدم الضيوف عن طريق مايكل فيلوسو فى الدقيقة 21، وتعادل آرون رامسي بالهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 31 من تصويبة قوية، وسجل كريستيانو رونالدو هدف فريقه الثاني في شباك ضيفه هيلاس فيرونا من ركلة جزاء فى الدقيقة 48، لينتهي اللقاء النتيجة 1/2 لليوفي.





تشكيل يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا كالآتي:-





حراسة المرمى: بوفون.

خط الدفاع: دانيلو لويز - ليوناردو بونوتشي - ميريح ديميرال - ألكس ساندرو.

خط الوسط: أرون رامسي بليز ماتويدي - رودريجو بنتانكور.

خط الهجوم: خوان كوادرادو - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.



ويملك يوفنتوس رقمًا قياسيًا في مواجهاته السابقة ضد هيلاس فيرونا، حيث لم يسبق له الهزيمة أمامه في بطولة الدوري الإيطالي، عندما تقام المباراة على ملعب السيدة العجوز.

وخاض اليوفي 28 مباراة على ملعبه ضد هيلا فيرونا على صعيد بطولة الدوري، محققًا 24 انتصارًا وبدون أي هزيمة، بينما خيّم التعادل في 4 مباريات فقط، وهذه إحصائية كفيلة أن تزرع الرعب لدى الضيوف قبل مباراة اليوم.

وكان يوفنتوس قد تعادل فى الجولة الماضى أمام مضيفه فيورنتينا سلبيًا فى اللقاء الأول الذى يقوده المدير الفني ماوريسيو ساري، بعد أن غاب عن أول مبارتين لإصابته بالتهاب رئوي.



وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط محتلًا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، في انتظار باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 4 في المركز الـ12 بشكل مؤقت.





بوفون يعادل رقم "مالديني" بمشاركته اليوم أمام فيرونا عادل جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة مرمى يوفنتوس، ومنتخب إيطاليا، رقم أسطورة نادي ميلان "باولو مالديني" في المباريات التي خاضها بقميص الأندية التي لعب لها.

وشارك بوفون في مباراته الرسمية الأولى خلال هذا الموسم أمام هيلاس فيرونا، وذلك بعد عودته مرة أخرى إلى صفوف اليوفي بعد العام الذي قضاه في باريس سان جيرمان.

وبعد مباراة اليوم، وصل بوفون إلى المباراة رقم 902 بقميص الأندية الثلاثة التي لعب لها وهي (بارما - يوفنتوس - باريس سان جيرمان)، معادلًا رقم باولو مالديني الذي خاص نفس العدد من المباريات بقميص ميلان فقط.

ولعب بوفون 220 مباراة مع بارما، 25 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، و657 مباراة مع الفريق الذي قضى فيه أغلب مسيرته يوفنتوس.



شاهد.. ملخص مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي:-



