"اخترع الهراس أمير".. من هو عالم الطرق الراحل "عبدالحليم عمر"

فقدت مصر أمس واحدًا من أهم أساتذة الهندسة، وهو العالم "عبدالحليم عمر" أستاذ الهندسة بجامعة كارلتون، وأحد أنبغ عقول الهندسة في الوطن العربي، حيث وافته المنية بمدينة تاوا الكندية، كما أنه صاحب اختراع "الهراس أمير"، وهو يساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت، فيما طلبت وزارة الإنتاج الحربي إنتاجه في مصانعها بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 60%.





لم يمكث عمر في مصر كثيرًا، فبعدما حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية، حتى واتته الرغبة في السفر من أجل الحصول على درجة الماجستير، وهو ما تحقق له فيما بعد من خلال جامعة تورنتو بكندا عام 1977، خلال الفترة التي قضاها عمر في كندا، حاول العمل طوال الوقت على مشروع يستهدف المشكلة الرئيسية التي تواجه مصر، والمتمثلة في الحفر وشقوق الأسفلت، لينضم إلى ذات الجامعة بعد ذلك كباحث وأستاذ في هذا المجال.





خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2009 تولى عبدالحليم مسؤولية مركز بحوث وتطوير المعلومات الجيولوجية الصناعية، ثم تولى مهام رئاسة قسم الهندسة المدنية والبيئية، كذلك يعمل كعضو أساسي في مركز خاص ببحوث تطوير الطرق، كما عمل على برنامجين في جامعة كارلتون الاول عن الهندسة المعمارية في الحفظ والاستدامة، والثاني عن حماية البنية التحتية والأمن الدولي.





"الهراس أمير" يعد من أبرز المشاريع التي عمل عليها الراحل، حيث يعني بمعالجة الشقوق التي تحدث في الطرق بأحدث الأساليب التكنولوجية، وفي إبريل من عام 2018، وقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقًا مع عبدالحليم عمر وشركة توملينسون، والذي بموجبه تم تنفيذ الرسومات التصميمية واعتمادها لأول هراس أمير 3، وتم تصنيع المكونات داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بمصنع 200 الحربي، وتم الانتهاء من تنفيذها وتصديرها إلى كندا في يوليو 2018 لاختبار الهراس بولاية أوتاوا من قبل المخترع عبدالحليم عمر، وتم تجربته بنجاح في أغسطس 2018، تمهيدًا للإنتاج الكمي للهراس والتصدير لدول العالم ومنها كندا، كما تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد مكونات عدد 2 هراس إلى كندا في إبريل 2019، وتم الانتهاء من تنفيذها وتصديرها إلى الجانب الكندي في أول أغسطس 2019.









وكان عمر قد شارك في مؤتمر "مصر تستطيع" الذي نظمته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقدم مشروعات لصالح بلده منها تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع الهراس أمير 3 لرصف الطرق بدون تشققات بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%؛ ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت.









خلال حياته حصد عبدالحليم العديد من الجوائز، منها المحلي والعالمي حيث وصلت إلى 28 جائزة، حيث حصل على جائزة Nova الخاصة بالابتكار في مجال البناء ويشار إليها بأنها جائزة نوبل في البناء، كذلك فاز بجائزتين من جامعة كارلتون في مجال البحث العلمي، كما كرمه السيسي في مؤتمر مصر تستطيع عام 2016.









وتسعى وزارة الإنتاج الحربي الى تخليد سيرته من خلال استكمال ما بدأه الدكتور عبدالحليم عمر، تكريمًا لعلمه في اختراع تلهراس أمير 3، حيث تعمل على توطين صناعة الهراس بشركات الإنتاج الحربي بأعلى نسبة مكون محلي، لتقدم طفرة صناعية حديثة في مجال معدات رصف الطرق.