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بعد إعادة فتح بابا التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين.. إجراءات هامة لقبول تظلمك

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:20 م
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بعد إعادة فتح بابا التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين.. إجراءات هامة لقبول تظلمك
سلع تمونية
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الفجر الاقتصادي
 
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 أعلنت وزارة التموين، يوم الخميس الماضي، اعادة فتح بابا التظلمات للمستبعدين من منظومة البطاقات التمونيه، حتى لا تتعمد ظلم اي مواطن في حقة للحصول على الدعم.

 

وشددت وزارة التموين ، أن عمليات حذف الموطنين الغير مستحقين للدعم من بطاقات التموين لن يضار منها أي مواطن.

 

وأكدت وزارة التموين، أنها لن تقبل  التظلمات المتقدمة بالطرق الورقية، ولكن لابد من ارسال التظلمات عبر الموقع الأكتروني  دعم مصر.

 

وتوضح بوابة "الفجر" من خلال الطريق التالي أهم الخطوات التى على المواطن أن يفعلها لكي يقبل تظلمة ويعاد إدراجة إلى منظومة الدعم.

 

أولًا: كيفية تقديم التظلمات :

تسجيل الدخول على موقع دعم مصر  .

 

كتابة بيانات صاحب البطاقة المذكورة الاسم وبطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية .

ملء كافة بيانات طلب التظلم .



تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التظلم وهي (صورة البطاقة التموينية، الرقم السري، صورة الرقم القومي، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم) .

ثانيًا أجراءات التى يجب اتباعها لقبول تظلمك:

أن لا تكتب مقدمات في  التظلم.

حاول توضيح السبب في خطاء السيستم لأختيارك من المستبعدين من المنظومة.

حاول ارسال مستندات رسمية توضح  استحقاقك لدعم السلعي (عدد الأولاد،  بيان  بقيمة الدخل الشهري.)

قبل تقديمك التظلم تأكد من أنك ليس لديك أي سبب من  الأسباب التى ذكرتها الوزارة سابقًا، والتى تحذف بناًء عليها الموطنين من منظومة الدعم.


أسباب استبعاد الموطنون من منظومة الدعم:

وأعلنت وزارة التموين عن عدة أسبابا تكون الدافع وراء استبعاد الموطنين من منظومة الدعم  وهي :



١- أن تكون فاتورة إستهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهرياً .

 

 

٢-  أن تبلغ فاتورة إستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً .

 

 

٣- أن تبلغ مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة .

 

 

٤-  أن يمتلك  سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

 


٥- شاغلي الوظائف العليا .


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