مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام جرناطة
السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:16 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة جرناطه بعد قليل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.
ويتواجد ليونيل ميسي
على مقاعد البدلاء رغم عودته من جديد لقائمة الفريق.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى:
تيرشتيجن
الدفاع: سيميدو،
بيكيه، لينجليه، جونيور فيربو
الوسط: راكيتيتش،
روبيرتو، دي يونج، بيريز
الهجوم: سواريز
وجريزمان
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: بوسكيتس،
توديبو، آرثر، ميسي، نيتو، فيدال، فاتي.
وكان برشلونة قد حقق فوزا عريضا في أخر مبارياته بالليجا على حساب فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويحتل حاليا البلوجرانا المركز السادس برصيد 7 نقاط.
Advertisements
- تشكيل برشلونة أمام جيرونا
- "ميسي" على مقاعد بدلاء برشلونة أمام أتلتيك بيلباو
- مفاجآت في تشكيلة برشلونة أمام جيرونا
- تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد
- مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو
- مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام بيلباو
- تشكيل برشلونة أمام بلد الوليد
- فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد
- جريزمان على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس
- مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا المصيرية
المزيد عن: تشكيل برشلونة برشلونة وجرناطة أخبار برشلونة اليومتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر