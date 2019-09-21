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مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام جرناطة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:16 م
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مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام جرناطة
برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة جرناطه بعد قليل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

 

ويتواجد ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء رغم عودته من جديد لقائمة الفريق.

   

وجاء التشكيل على النحو التالي:


حراسة المرمى: تيرشتيجن

 

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، جونيور فيربو

 

الوسط: راكيتيتش، روبيرتو، دي يونج، بيريز

 

الهجوم: سواريز وجريزمان

 

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: بوسكيتس، توديبو، آرثر، ميسي، نيتو، فيدال، فاتي.


وكان برشلونة قد حقق فوزا عريضا في أخر مبارياته بالليجا على حساب فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويحتل حاليا البلوجرانا المركز السادس برصيد 7 نقاط.

 

 

 

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