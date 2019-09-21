أحمد موسى بعد فشل دعوات الفوضى: "تنظيم الإخوان دلوقتي متنكد" (فيديو)

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علق الإعلامي أحمد موسى، على دعوات الفوضى أمس الجمعة، التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية قائلًا: "بلد فيها 100 مليون مواطن، وارد وجود ناس منزعجة أو غضبانة، ووارد أيضا وجود تنظيم إرهابي خائن وهم جماعة الإخوان و6 إبريل".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إنه منذ 2011 لم ولن يتوقف التآمر على مصر، لافتًا إلى أن دعوات الفوضى بدأت منذ 2011، والتي أحدثت خراب في مصر.



وأضاف أن ثورة 30 يونيو أنهت الفوضى؛ وهي الثورة الأكبر والأهم ولم يحدثها مثلها من قبل ولن يحدث، مؤكًدا أنها نهاية الثورات في مصر، متابعا: "من الطبيعي وجود محرضين على الدولة المصرية، ومن الطبيعي ان يستجيب ألف أو 10 أو 5 آلاف لدعوات الفوضى".



وتابع الإعلامي: "تنظيم الإخوان فشل فشلًا ذريعًا، وكان يراهن على نزول 2 مليون مواطن وهذا لم يحدث"، معقبًا: "هما دلوقتي متنكدين".



واستطرد "موسى" قائلًا: "كل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للفوضى والتخريب فشلت؛ لأن هناك شعب عظيم يدرك أبعاد الموضوع "، مؤكدًا أن الشعب المصري اسقط دعوات الجماعة الإرهابية أمس؛ لأنه لم يستجب لمثل هذه الدعوات المخربة.



ووصف الدعوات بأنها "مشبوهة" تأتي من خارج مصر، معقبًا: "اختاروا توقيت ماتش كأس السوبر عشان يبان أن في ناس في المظاهرت ويدسوا عناصرهم داخل المواطنين ليهتفوا هتافات ضد الدولة".

