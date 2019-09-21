صلاح حليمة: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي أعطى زخمًا لمكافحة الإرهاب (فيديو)

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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن السياسة الخارجية لمصر، تعمل على الربط بين الدائرة الإفريقية والعربية التي يحكمها مجموعة من المصالح المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالتطوير والتنمية.



وتابع "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن سياسة مصر الخارجية تؤكد على وحدة وصلابة أراضي الدول، واحترام مبدأ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والأمن المتبادل بين الدول والمناطق المختلفة، مضيفًا أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام أعطى زخمًا قويًا، وقفزات إلى الأمام في يتعلق بالعلاقات المصرية الإفريقية بكافة المجالات.



وتابع أن إفريقيا بها 11 دولة عربية، وهذا يعني أن العلاقات الإفريقية العربية علاقات استراتيجية عضوية تربط بين الجانبين، مشيرًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي أعطت زخمًا لمكافحة الإرهاب، والهجرة الغير شرغي او في القضايا الساخنة مثل القضية الليبية والصومال.



ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي في اطار قيمة مصر في المنطقة، وتأثيرها على مجريات الامور، وبحكم رئاستها للإتحاد الإفريقي، وهذا يعني أن الرئيس سيتحدث باسم أفريقيا، وطرح حلولا مشاكل القارة السمراء سواء في الملف الامني أو الاقتصادي.



وأشار إلى أن مشاركة الرئيس في عقد القمم الإفريقية أو الدولي أو القمم المصغرة هي شيء مستحدث ف، ظهرت خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي لعبت دورًا محوريًا في طرح العديد من القضايا ودفع الاستثمار، والتوصل إلى حلول لبعض المشاكل الاقليمية أو الدولية

