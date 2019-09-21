لبنى عسل عن شهيد الإخوان المزيف: "طلع بنفسه كذبهم"

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قالت الإعلامية لبنى عسل، إن ردود فعل المصريين اختلفت بشأن التعامل مع دعوات الإخوان من خلال قنواتهم، حيث كان هناك من تعامل معها بتخوف، وآخر تعامل معها باستهزاء، منوهة إلى أنه لا يمكن التعامل مع المشاكل بالنزول إلى الشارع.



وأشارت "عسل"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه لو هناك مواطن معترض على شيىء ما يمكنه توصيل صوته من خلال القنوات الشرعية، مضيفة: "مش معقولة كل ما حاجة مش هتعجب الشعب.. ينزل الشارع".



وأضافت أن مصر حققت إنجازات في مجالات مختلفة من طرق، وصحة، وتعليم، منوهة بأن قنوات الإخوان مصرة أن تخضع المصريين، واختارت توقيت بعد مباراة لقطبي الكرة المصرية لتستغل الصورة، معتبرة أن نزول مواطنين أمر طبيعي، فمن حق أي شخص الاعتراض، ولكن كان هناك تضخيم الأحداث.



ونوهت بأن قناة الجزيرة، وقنوات الإخوان نشرت فيديوهات قديمة، ومثيرة للضحك، كاشفة أنهم عرضوا فيديوهات لمتظاهرين يرتدون ملابس شتوية، منوهة بأنه يجب أن يفكر المصريون لماذا تتعمد قنوات الإخوان تهويل الأمور، بل والإدعاء أنه قد سقط شهداء، معقبة: "الشهيد نفسه طلع كذبهم"، متسائلة: "ليه الإخوان عايزين يأججوا المشهد".



وأضافت "عسل"، أن الإخوان نشروا عدة شائعات لإحباط الشعب المصري، ولتأجيج مشاعره، منها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى أمريكا، كما روجوا أن هنااك انقسام في الجيش، ولهذا لم يمنعوا المتظاهرين.

