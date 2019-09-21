خبير أمني يكشف سقطة رهيبة لـ"الجزيرة" تكشف فبركة فيديوهات التحرير

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وجه اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون التكنولوجيا والمعلومات، الشكر للشعب المصري لأنه تطعم من الشائعات المغرضة التي تستهدف الدولة، معقبًا: "الشعب أثبت أنه يفهم ويدرك ما يحاط به من مؤامرات، ونسبة تفاعليه مع الشائعات كانت قليلة جدًا جدًا".



وتابع "الرشيدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عامل مؤثر في تشكيل وتوجيه الرأي العام سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وهناك العديد من التجارب التي تثبت تأثير هذه المواقع في الأحداث العالمية.



ولفت إلى أن القنوات العدائية لمصر من بينهم الخنزيرة" الجزيرة"، قامت بالأمس بتعظيم ما حدث من بعض المظاهرات، ببث بعض الفيديوهات المفبركة حول وجود مظاهرات، مشددًا على ضرورة أن يقوم الإعلام بصورة أكبر في مواجهة الشائعات، خاصة أن نسبة تعامل المواطنين مع مواقع التواصل الاجتماعي وصلت لـ48%.



وأضاف أن الفيديوهات المفبركية حول وجود مظاهرات في مصر، تم الكشف عن فبركتها بالكثير من الأدلة والبراهين من قبل الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "قنوات الإخوان قامت باستغلال الهتافات الخاصة بمباراة الأمس للترويج على أنها مظاهرات".



وأضح أن قناة الجزيرة قامت بنشر فيديو لمظاهرات قديمة في ميدان التحرير، معقبًا: "قمة في الغباء، قناة الخنزيرة من غبائها لم تعلم أن شكل ميدان التحرير حدث به تغير كبير بعد تطويره".

