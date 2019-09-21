تنسيقية الأحزاب: الجيل الحالي واعي لأفعال الإخوان بفضل مؤتمرات الشباب (فيديو)
السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:23 م
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هدى عبدالرازق
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قالت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أصدرت بيانا لتوضيح حقيقة ما يحدث على أرض الواقع، والرد ما تثيره القنوات الإخوانية من أكاذيب، مع التشديد على عدم الإنسياق وراء الشائعات.
وأشارت "عبد الإله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن كل ما أذاعته قناة الجزيرة وقنوات الإخوان كان مفبركًا، في حين كانت القنوات المصرية تنقل من الواقع، مؤكدة أنه من حق الشعب المصري أن يعبر عن رأيه فهو ما كفله الدستور له، ولكن يجب أن يكون في إطار القانون.
وأوضحت أن قنوات الإخوان والجزيرة حرصوا على تهويل الوضع حتى يثيروا البلبلة والرعب بداخل المصريين، حيث أن هدفهم هدم الدولة، مؤكدة أن الشعب المصري دائما يثبت وعيه، وأصبح لديه القدرة على كشف أكاذيب الإخوان، منوهة بأن نهج الإخوان أصبح الظهور عقب أي إنجاز تحققه الدولة، حيث يكون لديهم رغبة شديدة في تحطيم معنويات الشعب المصري.
ولفتت إلى أن تنسيقية الأحزاب تضم نحو 25 حزب على اختلاف توجهاتهم، ويعتمد عملهم على التواصل مع الشباب وتوعيتهم بما يدور حولهم، فضلا على أن مؤتمرات الشباب تحرص دائما إلى الإشارة إلى ما فعله الإخوان في مصر من فوضى وقتل، وما تدفعه مصر من ثمن لمواجهة الإرهاب، مؤكدة أن هذا الجيل واعي لأفعال الإخوان.
وأشارت "عبد الإله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن كل ما أذاعته قناة الجزيرة وقنوات الإخوان كان مفبركًا، في حين كانت القنوات المصرية تنقل من الواقع، مؤكدة أنه من حق الشعب المصري أن يعبر عن رأيه فهو ما كفله الدستور له، ولكن يجب أن يكون في إطار القانون.
وأوضحت أن قنوات الإخوان والجزيرة حرصوا على تهويل الوضع حتى يثيروا البلبلة والرعب بداخل المصريين، حيث أن هدفهم هدم الدولة، مؤكدة أن الشعب المصري دائما يثبت وعيه، وأصبح لديه القدرة على كشف أكاذيب الإخوان، منوهة بأن نهج الإخوان أصبح الظهور عقب أي إنجاز تحققه الدولة، حيث يكون لديهم رغبة شديدة في تحطيم معنويات الشعب المصري.
ولفتت إلى أن تنسيقية الأحزاب تضم نحو 25 حزب على اختلاف توجهاتهم، ويعتمد عملهم على التواصل مع الشباب وتوعيتهم بما يدور حولهم، فضلا على أن مؤتمرات الشباب تحرص دائما إلى الإشارة إلى ما فعله الإخوان في مصر من فوضى وقتل، وما تدفعه مصر من ثمن لمواجهة الإرهاب، مؤكدة أن هذا الجيل واعي لأفعال الإخوان.
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