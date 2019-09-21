"مستقبل وطن": الإخوان وصلوا إلى مرحلة الإفلاس (فيديو)

Advertisements

علق عصام هلال أمين حزب مستقبل وطن، على فبركة وتزوير الصور والفيديوهات التي أطلقتها جماعة الإخوان الفترة الماضية قائلًا: "فكرة ليست وليدة اليوم، ولكنها عادة تمارسها جماعة الإخوان منذ فترة طويلة"، مشيرًا إلى أن مصر أمام حرب معلنة على مؤسسات الدولة والجيش.



وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت، أن ما تبثه قنوات "الجزيرة" من فيديوهات مفبركة عن الدولة المصرية تخلو من كل الأعراف والمبادئ، موضحًا أن القناة القطرية عرضت فيديوهات مفبركة ومصطنعة لإيحاء المصريين بأن هناك مظاهرات في مختلف أنحاء الجمهورية".



وتابع: "مصر أمام حرب تقودها تركيا وقطر، وهو ليس بجديد ولكن رغم ذلك الشعب المصري متماسك وفضح مؤامرة الإخوان وعلى علم بكافة مخططاتهم".



وأكمل أمين حزب مستقبل وطن: "الإخوان وصلوا إلى مرحلة الإفلاس ولا يجدون ما يتحدثون فيه في أبواقهم الإعلامية"، لافتا إلى أن معظم المواطنين الذين ظهروا في الفيديو كان لاحتفالاتهم بفوز النادي الأهلي بكأس السوبر.



ونوه أمين حزب مستقبل وطن، إلى أن قنوات الإخوان "تفبرك حتى الصور المباشرة" عن طريق أساليب إلكترونية حديثة في الهواتف الذكية.



وأشاد بدور الإعلام المصري في مواجهة أبواق الجماعة الإرهابية، متابعًا: "الجماعة تخيلت أن ما حدث في 25 يناير سوف يتكرر من خلال كسب تعاطف المصريين عن طريق ادعاء حالات قتل، وحالات اصطدام بين الجيش والشرطة".

