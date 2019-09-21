رد ناري من زيدان على تعيين مورينيو خلفا له في ريال مدريد

صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأنه ليس منزعجاً من تداول وسائل الإعلام لاسم جوزيه مورينيو لخلافته عقب الهزيمة الثقيلة بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان في أول جولات دور المجموعات في بطولة بدوري أبطال أوروبا.





وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية غدًا في الدوري الإسباني:"لا يضايقني ترديد اسمه، هذا هو الواقع".





وأضاف:"إذا قرأت ما يقال في الصحف سأخرج عن تركيزي لكنني أشعر بالقوة وتعلمت ألا أستسلم وأن أواصل العمل حتى آخر دقيقة، لا أفكر في الرحيل بل أركز في الفوز غدًا".





واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"سنلعب ضد المتصدر ويجب أن نفوز، خضنا مباراة صعبة في باريس والآن يجب أن نقدم آداء أفضل في مواجهة أخرى قوية خارج ملعبنا".





ويتعرض زيدان لضغوط في فترة ولايته الثانية مع ريال مدريد خاصة بعد بدايته السيئة في الدوري الإسباني التي شهد فيها الفوز في مباريتين والتعادل في مبارتين في أول أربع أسابيع من الليجا الإسبانية. ويبتعد ريال مدريد بنقطتين فقط عن المتصدر إشبيلية لكن الانتقادات تزايدت عقب الخسارة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، وستتصاعد الأزمة إذا تعثر الملكي على ملعب أشبيلية الذي يقوده يولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد ولم يخسر حتى الآن هذا الموسم.





وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أفادت بأنه من الممكن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مجدداً عقب البداية السيئة والغير مبشرة للفرنسي زين الدين زيدان مع الملكي في ولايته الثانية.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو يعشق مثل هذه التحديات التي تخيف جميع المدربين حتى الأكثر استعداداً وخبرة فهو يستطيع فعل أي شيئ من لا شيء ويدفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح ويرى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه عندما تكون الأمور صعبة في فريق كنت تشعر معه بالسعادة فمن الطبيعي أن تعود له مجددًا.