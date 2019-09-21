افتتاح مسرحية "اعترافات زوجية" لهبة عبد الغني بحضور جماهير لافت (صور)
"اعترافات زوجية" على مسرح الجزويت الجمعة الماضية
وتقوم خلال الفترة الحالية هبة عبد الغني بالعديد من البروفات من أجل عرضها على خشبة مسرح الجزويت الثقافي بالقاهرة يومي الجمعة والسبت.
ومن جانبها أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها أن تكون عودتها لخشبة المسرح بعد انقطاع عن وصل إلى ما يقرب ٢٠عاما مع هذه التجربه المميزه على حد وصفها.
وأكدت عبد الغني أنها قررت العودة من خلال شخصية ليز الزوجة التي تقوم بأدائها ضمن أحداث المسرحية، لما تحمله هذه الشخصية من تحديات والتى حمستها منذ القراءة الأولى لنسخة المسرحية (اعترافات زوجيه ) لمؤلفها الفرنسي (اريك شميت) والتي قام بإعدادها المخرج الشاب ( أحمد فؤاد ).
المسرح المستقل
وعلى جانب متصل قال المخرج احمد فؤاد بأن فرقته تقدم هذه التجربة بهدف إعادة إثراء المسرح المستقل بعروض مسرحية جديدة بعيدا عن المتعارف عليه واستقطاب نجوم الدراما للمسرح مرة اخرى من خلال نصوص مسرحية قيمة قادرة على تفجير الطاقات التمثيلية لديهم فى محاولة للرجوع الى الدافع الاساسي من الفن وهو الاستمتاع مشيرا إلي أن الجامع الأساسي لأعضاء الفرقة هو المتعة الناجمة عن إسعاد أكبر قدر ممكن من الجمهور.
"لآخر نفس"
يذكر أن الفنانة هبة عبد الغني، عرض لها خلال السياق الدرامي الماضي، ولعبت خلال أحداثه شخصية الصديقة المقربة للشخصية التي تقدمها ياسمين عبد العزيز.
والمسلسل شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب ياسمين منهم فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجى".
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