ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت Estora مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت Yalla nOw تابع ستار الاسطورة مباراة الهلال والاتحاد LIVE

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
يلا شوت Estora مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت Yalla nOw تابع ستار الاسطورة مباراة الهلال والاتحاد LIVE
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة اليوم اسبت 21-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث تتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم السعودية نحو ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، من أجل مشاهدة الديربي بين كلا من الهلال والاتحاد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد شاهد عبر رابط كورة ستار kora sar :
وتقام فعاليات مباراة الهلال والاتحاد ببطولة الدوري السعودي، مساء اليوم السبت، في تمام السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية وقطر والعراق، وفي تمام التاسعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

لايف مباراة الهلال والاتحاد شاهد بجودة عالية عبر رابط بث مباشر بي إن ماتش bein match :
وتُذاع فعاليات الديربي السعودي الناري بين كلا من الهلال والاتحاد في بطولة الدوري السعودي، عبر قناة الرياضية السعودية، كما يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.

مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر شاهد عبر رابط كورة لايف kora live :
ويأتي التشكيل الاقرب للموج الأزرق في هذه المباراة كالتالي : حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: ياسر الشهراني / جانغ / محمد جحفلي / علي آل بليهي، خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري، خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز، المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

بينما سيكون التشكيل الأقرب للعميد، على النحو التالي : حراسة المرمى: فواز القرني، خط الدفاع: سعود عبد الحميد / مروان دا كوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي، خط الوسط: كريم الأحمدي / إميليانو / خوسيه لويس مارتينيز / كارلوس فيلانويفا / رومارينيو، خط الهجوم: ألكسندر، المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
2
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
18:30
0
سيلتا فيجو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
-
x
20:00
-
إنبي