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"التموين" توضح موعد قيد مواليد 2005 على بطاقات التموين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:11 م
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التموين توضح موعد قيد مواليد 2005 على بطاقات التموين
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أعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحي، اليوم السبت، أن  الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بإدراج مواليد 2005 على بطاقات التموين.

 

وحتى الآن لم تفتح وزارة التموين بابا القيد لمواليد 2005 على بطاقات التموين.

 

وقال مصلحي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاحة 4 مراكز تموين بمحافظة الجيزة ، نحن في إنتظار عودة الرئيس السيسي من أجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأمريكا لأصدار قرار إدراج مواليد 2005 على بطاقات التموين.

 

 

 

وزارة التموين تفتح بابا التظلمات للمستبعدين من منظومة الدعم :


 

وأكد وزير التموين على أن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات التظلم للموطنين المستبعدين من نظومة الدعم، بعدما فتحتة يوم الخميس الماضي.

 

وأضاف المصيلحي، أنة لن يتم قبول تظلمات ورقية من الموطنيين، بل سيتم قبول التظلمات عبر الموقع الألكتروني للوزارة.

 

وشدد المصيلحي، على أنه لن يضار أي مواطن من عمليات حذف الموطنين من منظومة الدعم، مطالبًا الموطنين الغير مستحقين للدعم ضرورة التنازل توعية عن بطاقات التموين.

 

ونفى الوزير فى تصريحات صحفية، كل ما تردد حول استبعاد أصحاب المعاشات من تطبيق محددات الاستبعاد من التموين الأقل من 4500 جنيه في الشهر، موضحا أن طريقة الاستبعاد ستتم عن طريق معايير محددة نشرتها الوزارة عبر بيان رسمي.



طريقة تقديم التظلم

تسجيل الدخول على موقع دعم مصر  .



كتابة بيانات صاحب البطاقة المذكورة الاسم وبطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية .



ملء كافة بيانات طلب التظلم .



تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التظلم وهي (صورة البطاقة التموينية، الرقم السري، صورة الرقم القومي، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم) .



وتهدف محددات الحذف من الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة  709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا وفي حالة حذف بطاقة التموين .

 

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