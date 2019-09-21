مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت Prince Mohammad bin Salman League رابط يوتيوب الاسطورة الهلال ضد الاتحاد NWE

مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة اليوم السبت 21-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يلتقي فريق الهلال بنظيره وغريمه التقليدي اتحاد جدة، مساء اليوم السبت ضمن منافسات مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019 – 2020 ، حيث تُقام المباراة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة.





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وسوف تُقام مباراة الهلال والاتحاد ببطولة الدوري السعودي، في تمام السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية وقطر والعراق، وفي تمام التاسعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.





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من المقرر أن تُذاع فعاليات الديربي السعودي بين الهلال والاتحاد في بطولة الدوري السعودي، عبر قناة الرياضية السعودية، كما يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





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ومن الجدير بالذكر أنه يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في واحدة، وسجل 10 أهداف واستقبل 3 أهداف أخرى، بينما يقع الاتحاد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط بعد فوزه في مباراة وهزيمته في أخرى، فيما تأجلت له مواجهة، وسجل 4 أهداف واستقبل 3 أهداف أخرى.





وتأتي هذه المواجهة النارية، بعد مرور نحو 4 أيام من مواجهة الفريقين الأخيرة التي أقيمت في إطار دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تمكن وقتها نادي الهلال في تحقيق الفوز والإنتصار بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، ليعلن عن تأهله إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع نادي السد القطري في المربع الذهبي.



