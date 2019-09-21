التمثيل في بوليود وتدوين رحلاتك.. 5 وظائف هتخليك تسافر وتكسب فلوس





كنا بدأنا من كام يوم سلسة وظائف هتخليك تسافر وتكسب فلوس في أي مكان بالعالم ، اللي كتبها ديريك إيرل وبتضم 42 وظيفة ممكن تجبلك فلوس من أي مكان في العالم ، إيرل اللي سافر من أمريكا إلى جنوب شرق اسيا لمدة ٣ شهور ولما بدأت فلوسه تخلص قرر انه لازم يشتغل ومن هنا كانت البداية.. دور على شغل وبدأ بتدريس اللغة الانجليزية في تايلاند، وبعدها اشتغل في الرحلات البحرية، ومن الوقت ده قرر انه ميرجعش لبلاده ويكمل في شغلته دي.





التمثيل في الأفلام والتلفزيون في الخارج

توجه إلى مومباي، قف في أحد شوارع حي كولابا وسيسألك أحد رجال الصناعة الكشفية عما إذا كنت ترغب في التمثيل في فيلم ببوليوود، (سبق لي أن قمت بالتمثيل في دراما نهارية هندية!) لن تكسب الملايين، لكنك ستظهر على الشاشة الكبيرة. أعرف أيضًا الأشخاص الذين فعلوا الشيء نفسه في كينيا وكسبوا أموالًا جيدة جدًا.





تأشيرات سياحة لعطلة مجانية مقابل العمل

تقدم دول مثل استراليا ونيوزيلندا وكندا وفرنسا وإيرلندا وسنغافورة هذه التأشيرات للأجانب، غالبًا لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 30 عامًا، إذا كنت في هذه الفئة العمرية، فقد تكون التأشيرة السياحة لعطلة مجانية مقابل العمل أفضل خيار لكسب المال والسفر، فهي تسمح لك بالبقاء في بلد لمدة تصل إلى سنة واحدة وفي بعض الحالات، التقدم بطلب للعمل في أي وظيفة تريدها، نعم، إنها صفقة جيدة وطريقة لا تُصدق لكسب الدخل أثناء تواجدك بالخارج.





قطف الفاكهة

اخرج في الصباح وأمسك سلة وابدأ في قطف الفاكهة. يعد هذا الخيار شائعًا جدًا بالنسبة للمسافرين والرحالة الذين يمرون عبر استراليا على سبيل المثال، ويمكن أن يشمل الأجر الدفع للكيلو الواحد من الفاكهة التي قطفتها أو ثمن الغرفة.





تدوين السفر

ليس من السهل كسب دخل كبير من خلال مدونة السفر. فمقدار الوقت والجهد المطلوب للقيام بذلك أكثر بكثير مما يتصور معظم الناس. ولكن إذا كنت تبحث عن بعض النقود الإضافية للمساعدة في تمويل جزء من رحلاتك، مع إبقاء العالم على علم بمغامراتك، فقد يكون بدء مدونة السفر هو الحل.





الكتابة أثناء السفر

إذا كنت كاتبًا جيدًا، فهناك فرص هناك للكتابة عن تجاربك والوجهات التي تزورها ومن ثم نشر هذه المقالات على المواقع الإلكترونية أو المجلات عبر الإنترنت. إنه ليس بالأمر السهل، ولكن إذا كان بإمكانك نشر مقالتين وبدء تأسيس نفسك، فقد يتم البحث عن مقالاتك قريبًا، أي نوع من التدوين ليس عليك أن تبدأ مدونة سفر لمجرد أنك مسافر. مهما كانت اهتماماتك، فقد يكون ذلك نوع المدونة التي يجب أن تبدأها. هناك دائمًا فرص لكسب بعض المال بغض النظر عما تختار التركيز عليه.



