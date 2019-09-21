NOW اونلاين: مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت Yalla shooot تابع لايف الاسطورة الهلال والاتحاد كلاسيكوSaudi

يستضيف نادي الاتحاد، الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، مساء اليوم السبت، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





سيدخل الهلال لقاء اليوم بمعنويات مرتفعه؛ عقب فوزه الثمين على الاتحاد، الإثنين الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا؛ ليتأهل إلى نصف النهائي، ويستعد لمواجهة مع نادي السد القطري في المربع الذهبي، في حين يسعى نادي الاتحاد مباراة للثأر لاسعاد جماهيره.





أما محليًا يتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، من ثلاث مباريات خضها الزعيم فى الموسم الجديد، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد في المركز الرابع عشر بـ3 نقاط من مباراتين فقط.





موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة للمشتعلة، في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، والساعة السادسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

وتذاع مباراة الهلال والاتحاد، مساء اليوم السبت، حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.





البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهلال والاتحاد، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.





التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الاتحاد:-

يدخل الزعيم هذا اللقاء مكتمل العناصر بدون غيابات، ومن المتوقع أن يدفع المدرب رازفان لوسيسكو بالحارس عبدالله المعيوف، وعبدالله الحافظ وجانج هيون سو، فى قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء الفرنسي جوميز.





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: وياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو

الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز





التشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة الهلال

لن يفتقد الاتحاد أي لاعب في هذا اللقاء، وسيدفع المدرب الأرجنتين خورخي بفواز القرني فى حراسة المرمي، وسدفع بزياد الصحفي وعبدالمحسن فلاته في قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي لويس أنتونيو خيمينيز، رومارينيو ، كارلوس فيلانويفا.





حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: حمدان الشمراني - زياد الصحفي - عبد المحسن فلاته - سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالإله المالكي - إميليانو فيشيو - خالد السميري

الوسط الهجومي: كارلوس فيلانويفا - لويس أنتونيو خيمينيز

خط الهجوم: روماريو





حكم مباراة الهلال والإتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

أسند الاتحاد السعودى لكرة القدم مهمه إدارة مباراة الهلال والاتحاد إلى الحكم التركى كونيت شاكير، ويعاونه باهاتين دوران، وطارق أنجون "مساعدين"، والحكم الرابع السعودى تركى الخضير، أما حكم الفيديو فهو النرويجى سفاين موين، ومساعد حكم الفيديو البرتغالى نيلسون مونيز.



