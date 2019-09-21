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ديسابر يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:01 م
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ديسابر يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي
ديسابر
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علي نبوي
 
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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه انبي في اللقاء الذي ينطلق عند دقات الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى للدوري:

ويضم التشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: ويلفريد كانون وعبد الله بكري ورجب بكار ومحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد فاروق وإبراهيم حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

المهدي سليمان وإسلام عيسى وطارق طه وأحمد توفيق ومحمد عطوة وعبده لومالا ودودي الجباس

بيراميدز يدرش العرض المقدم لحمودي
يدرس نادي بيراميدز عرضا مغريا من جانب أحد الأندية للتعاقد مع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق والمنضم حديثا.

وتعاقد بيراميدز مع حمودي خلال انتقالات الصيف في صفقة انتقال حر ليصبح لاعبا في صفوف النادي.

وجاء تفكير النادي بالموافقة علي بيعه او إعارته بسبب العرض المغري الذي وصل النادي بعد التعاقد مع اللاعب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية
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