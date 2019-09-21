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يوسف الحسيني: المستثمرين الأجانب في حكم الإخوان "كانوا بيقفلوا ويمشوا"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:00 م
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يوسف الحسيني: المستثمرين الأجانب في حكم الإخوان كانوا بيقفلوا ويمشوا
يوسف الحسيني
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن التقارير الإيجابية التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي وغيرهم من مؤسسات، ليست "مضروبة"، ولم تصدر لأنها يخافون من مصر، وإنما هى تعبر عن الواقع الحقيقي الذي يمر به الاقتصاد المصري.

وأشار "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "الآن" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك انخفاض في حجم الدين العام المصري، منوها بأن أكبر القوى الاقتصادية في العالم وهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين "مديونين"، لافتا إلى أن العالم يتحدث عن تركيا بإيجابية شديدة على الرغم من أن معدل البطالة لديها يرتفع.

ونوه بأن مصر في 2012 كان سيىء للغاية، حيث أن الاستثمار الأجنبي في مصر كان بالسالب، معقبا: "مستثمرين كانوا بيقفلوا ويمشوا، لأن نظام الحكم كان ديني فاشي، يحكم بالحديد والنار، وبيتكلم عن الواد أبو 20 جنيه اللي بينزل سكينة كهرباء".

ولفت إلى أن مصر كانت معزولة على المستوى الخارجي، ولكن بعد 30 يونيو الوضع تغير، حيث عادت مصر لأفريقيا، وعلاقاتها مع الدول الخليجية بدأت تعود من جديد، فضلا على التواصل مع العالم الغربي، وفتح أبواب للاستثمار الأجنبي في مصر بشكل لم يحدث من قبل.

وأوضح أن المؤسسات الدولية أكدت أن الناتج القومي الإجمالي في مصر يرتفع، وهذا سينعكس على المواطن من خلال إقامة مشروعات جديدة، وانخفاض أسعار السلع المستوردة.
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المزيد عن: يوسف الحسيني توك شو الإخوان اخبار مصر إكسترا نيوز
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